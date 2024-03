Superstjernen beklager etter prinsesse Kate-spøk

Blake Lively beklager for å ha vitset om prinsessens Photoshop-tabbe.

Nylig ble et bilde av prinsesse Kate (42) og hennes tre barn trukket tilbake fra store nyhetsbyråer på bakgrunn av mistanke om bildemanipulasjon.

– Som mange andre amatørfotografer, hender det at jeg eksperimenterer med redigering. Jeg vil beklage enhver forvirring forårsaket av familiebildet vi delte søndag, innrømmet prinsessen kort tid etter.

Dette er det første bildet som er offentliggjort av prinsesse Kate siden det ble kjent at prinsessen hadde gjennomgått en mageoperasjon i januar.

TABBE?: Dette bildet ble trukket etter mistanke om manipulasjon. De røde og hvite ringene markerer detaljer som fikk bildebyråene til å stusse. Foto: Kensington Palace / Presentasjon: Truls Aagedal.

Kort tid etter valgte superstjernen Blake Lively (36) å spøke med photoshop-tabben i egne sosiale medier.

Nå angrer hun.

Krefterkjennelse

Innlegget Lively la ut, er nå slettet. Men, ifølge motemagasinet Elle, hadde hun lagt ut et innlegg med reklamebilder for drikkemerket hennes, som inneholdt åpenbare Photoshop-redigeringer.

«Jeg er så glad for å dele dette nye bildet jeg nettopp tok i dag for å annonsere våre 4 nye @bettybuzz & @bettybooze-produkter! Nå vet du hvorfor jeg har vært MIA,» stod det i bildeteksten.

KJENDISPAR: Blake Lively er mest kjent for sin rolle som Serena van der Woodsen i hit-serien «Gossip Girl». Her er hun fotografert sammen med ektemannen og superstjernen Ryan Reynolds. Foto: Monica Schipper / Getty Images for Netflix / AFP / NTB

På fredag informerte imidlertid prinsessen grunnen til at hun har holdt seg borte fra offentligheten de siste månedene.

42-åringen meddelte at hun har fått påvist kreft etter at hun var gjennom en mageoperasjon tidligere i år.

– Etter operasjonen ble det klart at kreftceller ble oppdaget, og jeg ble derfor rådet til ta cellegift. Jeg er i starten av denne behandlingen nå, sier prinsessen i videoen.



Se hele videoen til prinsesse Kate under.



Sender lykkønskninger

I kjølvannet av prinsessens video, har det spøkefulle innlegget tæret på samvittigheten til «Gossip girl»-stjernen.

«Jeg er sikker på at ingen bryr seg i dag, men jeg føler at jeg må erkjenne dette,» delte Lively i et innlegg på historiefunksjonen på Instagram.



«Jeg la et dumt innlegg rundt «photoshop tabbe»-hysteriet, og herregud, det innlegget har gjort meg opprørt i dag. Beklager. Sender kjærlighet og lykkønskninger til alle, alltid», avslutter hun.