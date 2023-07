Stuntet får flere til å reagere: «Forårsaker større skade»

Den siste tiden har det stormet rundt det britiske bandet The 1975.

Bandet opptrådte nylig på festivalen Good Vibes i Malaysia, og bilder og videoer av vokalisten Matt Healy (34) som kysser bassisten Ross MacDonald (34), har spredt seg på sosiale medier i etterkant av hendelsen.

Malaysia har strenge LGBT+-regler, og arrangørene valgte derfor å avlyse resten av festivalen som følge av stuntet, ifølge Sky News og Reuters.

Nå har stuntet også utløst utløst raseri fra LHBT-aktivister i Malaysia.

Det melder BBC.



Homofili forbudt

Homofili er forbudt i landet og kan straffes med opp til 20 års fengsel.

I en uttalelse etter fredagens show sa en kilde nær bandet at Healy ønsket å stå opp for LHBT+-miljøet, melder nettstedet.



Flere av lokalbefolkningen skal ha satt pris på intensjonen til Healy, men hevder at vokalisten forårsaket større skade for LHBT+-malaysere.

– Dessverre må lokale aktivister nå håndtere nedfallet og de potensielle retningslinjene og restriksjonene som komme fra det, sier aktivisten Dhia Rezki.

Under konserten i Kuala Lumpur skal Healy ha uttalt: «Jeg er sikker på at flere av dere er homofile, progressive og kule», noe som vakte jubel blant publikum.

Likevel viser videoer fra konserten også publikums stillhet og økende uro.

Fansen er rasende

«Bare syng den jævla sangen», uttalte en fan på TikTok. «Jeg mener, du kommer hit og så fornærmer du landet vårt...», sa hun videre i videoen.

Videoen er sett av flere millioner, og ifølge BBC gjenspeiler videoen reaksjonene på landets sosiale medier i helgen.

De mest populære videoene på appen viser nemlig unge LBHT-malaysere som er rasende.

I en annen video som er sett over to millioner ganger, uttalte en annen:

«Jeg ser mye som at Matt Healy sto opp for rettighetene til det malaysiske skeive samfunnet. Nei, Matt Healy, du er en idiot. Har du noen anelse om konsekvenser... har du noen anelse om hvor vanskelig det er for skeive mennesker å eksistere nå?».

«Jeg hater dette hvite frelserkomplekset av mennesker som kommer til regioner som Sørøst-Asia – uten noen som helst tidligere forskning på hva kulturen er, eller konsekvensene av å gjøre handlinger som dette – og ødelegger det ikke for dem, men for menneskene som faktisk bor her», uttalte en tredje.

Til BBC fortalte unge malaysere at de følte handlingen reflekterte en nedlatende vestlig holdning til Asia.

«Måten han gjorde det på var bare rent kulturelt ufølsomt. Som om det er veldig selvrettferdig og uvitende og ikke passer med det han prøver å fremme.», mente en annen.



Forsterke LHBT-undertrykkelsen

Kunsteren Jerome Kugan mente at den britiske vokalisten hadde prøvd å gjøre det riktige, men på feil måte.

– Jeg forstår og berømmer ham for at han ønsker å uttrykke sine meninger om de regressive lovene mot LHBTQ+-folk i Malaysia og andre deler av verden, sa Kugan og la til:



– Men jeg tror han kunne ha valgt en mer gunstig plattform å gjøre det på.



Den malaysiske aktivisten Rezki mente også at Healys protestmelding var ekte, men fryktet at hans høyprofilerte stunt kunne forsterke LHBT-undertrykkelsen.



Konservative grupper har beskrevet hendelsen som et brudd på «familieverdier» og kan peke på det som bevis på at LHBT-miljøet «tar ting for langt» og «går over streken».



Malaysia har sett et merkbart skifte til mer konservative partier som tar til orde for strengere lover.



– Vi ser fortsatt at folk blir sparket på grunn av sin seksuelle legning, unge mennesker blir utstøtt, mobbet eller kastet ut, sa Rezki.

Likevel mente han at synlighet er viktig.

– På et tidspunkt vil vi gjerne ha flere offentlige visninger av aktivismen vår, men vi har alltid planlagt nøye rundt hvordan vi har tenkt å gjøre det slik at medlemmer av samfunnet vårt ikke blir satt i fare, la Rezki til.