Strek i regningen for luksusvilla

TOMTEEIER: Andreas «TIX» Haukeland har store planer for en moderne villa i hjemkommunen. Foto: BITS Arkitetkt, Ingeniør AS og Thomas Andersen / TV 2

For et drøyt år siden fikk Andreas Haukeland (30), bedre kjent under artistnavnet «TIX», godkjent søknaden for oppdelingen av en 1,5 måls stor tomt ved Trosvikodden i Asker.

Sammen med et vennepar, ønsker han å sette opp to nesten helt like villaer på området.

Ifølge søknaden har Haukeland planer om en moderne funkisvilla med blant annet underjordisk garasje, fire soverom, flere bad og en sportsbod. På taket er det tegnet inn en 30 kvadratmeter stor takterrasse.

Nå mener Asker kommune at søknaden om boligbyggingen i Trosvikodden er mangelfull, og de etterlyser mer informasjon.

Budstikka omtalte saken først.

FUNKISVILLA: Slik er plantegningene til drømmeboligen Andreas Haukeland ønsker å bygge i Asker. Foto: BITS Arkitetkt og Ingeniør AS

Måtte endre planene

Blant annet kommer det frem i dispensasjonsvurderingen for boligen at «planen stiller krav om saltak, men boligen ønskes med flatt tak. Innenfor planområdet finnes det også andre boliger med flatt tak».

I kommunens svar opplyses det dog om at et flatt tak vurderes som «for ruvende for området».

«Argumentet fra søker om at boligen ligger lavt i terrenget og at flatt tak skal ha en avgjørende betydning i forhold til dette ser vi foreløpig ikke ut ifra innsendte tegninger.»

De ber derfor om nye snitt med terreng og redegjørelse på terrengendringer mot nabogrense og størrelse på bygget i forhold til nabobebyggelse.

FLATT TAK: Ifølge plantegningen har Haukeland planer om et flatt tak som kan brukes som en takterasse. Foto: BITS Arkitetkt og Ingeniør AS

– Det har blitt vedtatt ny kommuneplan siden jeg sendte inn byggesøknaden min, da får jeg gjøre noen justeringer. Jeg tilpasser meg reguleringene for området litt bedre, og så blir nok resultatet veldig bra, sier Haukeland til God kveld Norge.

– Som i de fleste byggesaker må prosjektet tilpasses området. Jeg opplever i all hovedsak tilbakemeldingene fra kommunen som nyttige og positive, og jeg regner med at kommunen vil finne endelig forslag passende og innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser og kommuneplan, legger han til.



Selv om boligprosjektet har tatt lang tid virker han optimistisk på veien videre.

TÅLMODIG: Andreas Haukeland venter tålmodig på å gå i gang med byggestart. Foto: Heiko Junge / NTB

Naboklager på drømmehjemmet

Artisten sikret seg tomten på Trosvikodden tilbake i 2022, men det er riktignok ikke den eneste tomten han har kjøpt i det siste.

Kort tid etter kjøpte 30-åringen nemlig en tomt ved Vettrebukta, og har søkt kommunen om tilbygg og ombygging av eksisterende bolig på eiendommen, og har også søkt om rivning av eksisterende garasje.



DRØMMEHJEM: TIX forelsket seg i tomten ved Vettrebukta, og ønsker å bygge drømmehjemmet sitt her. Slik ser tegningene for det planlagte huset. Foto: BITS Arkitetkt og Ingeniør AS

Også her har søkeprosessen tatt lang tid da det gjentatte ganger har oppstått klager på søknaden fra nærmeste nabo, ifølge Haukeland.

Til Budstikka opplyser han nå at han overlater spørsmålet om dispensasjon til kommunen.

Til God kveld Norge har Haukeland tidligere uttalt at han drømmer om å bygge sitt nye hjem ved Vettrebukta.

– Prosessen har gjort at tidslinjen har endret seg fra det den opprinnelig var, men jeg gleder meg til å ferdigstille mine to drømmehjem. Om det blir jeg eller familien som skal bo der vet jeg ikke ennå, men jeg har ingen tanker om å selge noen av boligene, sa Haukeland den gangen.