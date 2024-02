Stor demonstrasjon utenfor Trondheim Spektrum

Over 100 demonstranter har rigget seg utenfor Trondheim Spektrum, hvor kveldens MGP-finale skal arrangeres.

Demonstrantene har med gravlykter, plakater og Palestina-skjerf, for å vise sin støtte for Palestina.

De krever at Israel blir utestengt fra Eurovision Song Contest.



PLAKATER: «Israel ut av Eurovision» står det på skiltene til demonstrantene. Foto: Leslie Tangen / TV 2

På en svær snøhaug har der de også lagt ut falske og blodige kroppsdeler for å demonstrere dødsfallene som skjer som følge av krigen mellom Hamas og Isreal.

KROPPSDELER: Falske hender og føtter ligger i en haug utenfor inngangen til Trondheim Spektrum. Foto: Leslie Tangen / TV 2

– Vi er veldig mange som syns at nå må det være nok, sier Petter Borchgrevink til TV 2.



– Nå må vi stå opp og gjøre det vi kan. Vi kan ikke se på at 10.000 barn blir slaktet og at det er i ferd med å skje et folkemord. Da må vi gjøre noe, legger han til.



KLART BUDSKAP: Petter Borchgrevink håper at budskapet deres kommer klart frem. Foto: Frank Lervik / TV 2

Han påpeker at de ikke ønsker å ramme de som vil ha en musikkfest, men at de ønsker å si ifra at de mener Israel ikke bør få bli med i sangkonkurransen.

Han forteller også at «utstillingen» av de falske kroppsdelen, er litt på kanten.

– Men på den andre siden så det som skjer mye verre, sier han.



– Vi må gjøre noe. Jeg håper ingen blir sure for dette, og skjønner at vi er nødt til å gjøre noe, legger Borchgrevink til.



Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen har tidligere uttalt til NRK at hun har frarådet å boikotte Israel i musikkonkurransen.

– Å ta til orde for en boikott av Israel vil svekke NRK sin troverdighet som nyhetsformidler, sa hun etter et møte om saken i Kringkastingsrådet.

KRINGKASTINGSSJEF: NRK-sjefen Vibeke Fürst Hagen fraråder om å boikotte Israel fra Eurovision. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hun har dog sagt at folk har rett til å protestere og være uenig i NRK sin vurdering.

Årets Eurovision Song Contest går av stabelen i Malmö i mai, og den europeiske kringkastingsunionen (EBU) som arrangør har sagt i en uttalelse at det er uaktuelt å utestenge Israel.



– Det er en konkurranse for kringkastere, ikke regjeringer, og den israelske kringkasteren har deltatt i 50 år, sier arrangøren i en uttalelse.



I 2022 ble imidlertid Russland utestengt fra semifinalen i Eurovision etter å ha invadert Ukraina.