Stjernene etter angrepene i Midtøsten: – Knust

På lørdag iverksatte Hamas et omfattende rakettangrep mot Israel, noe som har ført til at Israel nå svarer med motangrep på Gazastripen.

Dette har ført til at flere mennesker har mistet livet på begge sider.

Den alvorlige konflikten har rystet en hel verden og flere kjente personer viser nå sin støtte via sosiale medier.

Reagerer på reaksjonene

Popstjerne Zara Larsson (25) postet et bilde via Instagrams historiefunksjon, hvor hun delte en tanke om konflikten. Det er tydelig at stjernen ikke er helt fornøyd med verdens reaksjoner på det som foregår.

«Å, så det er «Stand up for Ukraine» når Russland angriper, men ikke Palesti», skriver popstjernen i en story på Instagram.

Sangerens uttalelse har ført til at det har kokt i kommentarfeltet hennes på Instagram.

«Takk Zara, for at du støtter Palestina», skriver en person. En annen skriver: «Dere støtter drap på uskyldige barn».

BRUKER STEMMEN: Zara Larsson har ved flere anledninger brukt sin stemme for å snakke om konflikten. Foto: Jamie Lashmar

Kritiserte støtten fra USA

Det er ikke første gang den svenske popstjernen snakker ut om konflikten mellom Israel og Palestina. I 2021 kritiserte hun Israel og støtten landet får fra USA:

«Vi må stå opp for jøder over hele verden som er utsatt for antisemittisk vold og trusler, men vi må også holde ansvarlig en stat som opprettholder apartheid og DREPER sivile, finansiert av amerikanske dollar. Det ene trenger ikke utelukke det andre. Det som skjer akkurat nå i Palestina er en SKAM. A CRIME».

Hun avsluttet den gang innlegget med emneknaggen «Freepalestine».



FØDT I ISRAEL: Skuespilleren Gal Gadot er født i Israel og viser støtte til hjemlandet. Foto: MIKE BLAKE

Støtte til hjemlandet

Det er ikke bare Larsson som har latt seg engasjere i konflikten i Midtøsten.

«Wonder Woman»-skuespilleren Gal Gadot (38) er blant de som har uttalt seg på Instagram. Skuespillerinnen er født i Israel og deler sin støtte til hjemlandet på den sosiale plattformen. Det skriver Vanity Fair.

– Jeg støtter Israel, det burde du også. Verden kan ikke sitte og se disse forferdelige terrorhandlingene skje, skriver hun.

Den amerikanske komikeren Amy Schumer (42) har også kommentert den alvorlige konflikten.

– Jøder er den eneste gruppen mennesker som ikke har lov til å forsvare seg. Dette har ingenting med okkupasjonen å gjøre. Hamas vil ikke at okkupasjonen skal opphøre. De ønsker å utrydde Israel. De er finansiert av Iran, som prøver å ødelegge fredsoppgjøret, skriver hun på Instagram.



SLETTET INNLEGGET: Kylie Jenner postet et innlegg for å vise sin støtte, som senere ble fjernet. Foto: ANDREW KELLY

La ut bilde av feil barn

TV-stjernen Kylie Jenner (26) delte et innlegg via historiefunksjonen på Instagram, som en time senere ble fjernet fra plattformen.

«Nå og for alltid – vi står opp for Israels folk», sto det skrevet i innlegget.



I likhet med Jenner, postet skuespiller Jamie Lee Curtis (64) et Instagram-innlegg knyttet til konflikten, som senere ble fjernet.

Curtis la ut et bilde av fortvilede barn som søker ly for bomber, sammen med teksten «Terror from the sky» og et bilde av det israelske flagget. Det melder Huffington Post.

Det skuespilleren sannsynlig ikke var klar over var at bildet var tatt av barn ved en palestinsk skole på Gazastripen.

FEIL BARN: Jamie Lee Curtis publiserte et bilde av feil barn. Foto: Chris Pizzello

– Kjærlighet og bønn til alle berørte

Skuespiller Natalie Portman (42), som ble født i Jerusalem som Natalie Hershlag, har også delt sin bekymring for hjemlandet.

– Hjertet er knust for Israels folk. Barn, kvinner og eldre har blitt myrdet og bortført fra sine egne hjem, skriver stjernen på Instagram.

Bildet hun har publisert er sort med hvit skrift, og teksten fortsetter som følgende:

– Jeg er forferdet over de barbariske handlingene og hjertet mitt hamrer av kjærlighet og bønn for familiene til alle berørte.

KNUST: Natalie Portman er knust over det som foregår i hjemlandet. Foto: SARAH MEYSSONNIER

– Ufattelig



Madonna (65) har også tatt til Instagram for å dele sine tanker om konflikten. Superstjernen har postet en video, hvor hun skriver at «det som skjer i Israel er ødeleggende».

– Å se alle disse familiene og spesielt barn bli gjette, overfalt og myrdet i gatene er hjerteskjærende. Tenk om dette skjedde med deg? Det er ufattelig, skriver hun.

TRAGISK: Madonna beskriver angrepet som tragisk, Foto: ANGELA WEISS

Sangeren skriver videre at hennes «hjerte går ut til Israel. Til familier og hjem som har blitt ødelagt. Til barn som går tapt. Til uskyldige ofre som har blitt drept».

Stjernen understreker at hun er klar over at det finnes uskyldige mennesker på begge sider, og palestinere som ikke støtter terrororganisasjonen.

– Dette tragiske angrepet vil bare føre til mer lidelse for alle. La oss be for alle, avslutter hun.