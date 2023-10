Stjernekomikeren slet med å si nei – så sa det stopp

Martha Leivestad har etter iherdig jobbing blitt en av de mest profilerte komikerne i Norge. En innspillingsdag før sommeren ble det for mye.

Martha Leivestad (29) er aktuell med den nye serien «Kjøret Gård» på VGTV. I den anledning tok God kveld Norge en prat med den populære komikeren.

Det er en blid og sprudlende Martha som møter oss på Nieu scene, hvor hun har tilbrakt mye av sin tid som stand up-komiker.

Men livet har ikke alltid vært bare latter. Før sommeren møtte hun nemlig veggen.

– Det å høre om en komiker som er utbrent er jo ikke akkurat sjelden kost heller. Man blir sliten, så klarer man ikke helt å si nei, fordi det er en veldig morsom jobb, sier hun.

Leivestad forteller mer om dette senere i saken.

Intens innspilling

Serien hun nå er aktuell med går ut på at en gruppe kjendiser skal kjempe om å bli Leivestad sin assistent, gjennom å konkurrere i en rekke ulike gårdsoppgaver.

Hvorfor akkurat hun fikk programlederjobben, tror hun er av den enkle grunnen.

– Jeg tror de tenkte at jeg har dialekten som kunne passet til en som er fra gård. Jeg har aldeles ikke noe forhold til gård eller gårdsliv, sier komikeren.

Innspillingen varte i hele 18 timer. Leivestad beskriver det som en intens affære, hvor også kulde spilte inn på humøret.

– Det var gøy, men man skal jo virkelig ikke gjøre det hver uke. Etter 18 timer bikket jeg rett og slett over til å bli sint og uproff, ler hun.

Komikeren legger ikke skjul på at hun måtte jobbe for å holde humøret oppe etter de mange timene med innspilling.



– Jeg slet med å holde humøret oppe på slutten. Det var jo kaldt, så man frøs jo i 18 timer også.

FLERE PROSJEKTER: Martha har flere spennende prosjekter på gang. Foto: God kveld Norge

– Blir ikke så lett flau

Leivestad fikk sitt gjennombrudd hos NRK, og sa opp etter fire år i 2021. Siden har hun jobbet i VGTV, hvor hun virkelig har fått utfolde seg med flere nettserier og podkaster. I tillegg driver hun med stand-up-show.

I podkasten «Høvla Øve» snakker Leivestad om sex med ulike gjester.

– Det er så deilig med det åpne rommet. Som komiker så blir jeg litt smånervøs for å snakke om sex, fordi det er fort at du blir stemplet som en som ikke kan snakke om noe annet enn knulling, forklarer hun og fortsetter:

– Jeg føler at «Høvla Øve» inneholder mye humor, samtidig som det er opplysninger rundt sex. I tillegg til det har jeg med mennesker som har et veldig annet sexliv enn meg selv, så jeg synes det er veldig spennende å høre om.

– Hvordan synes du det er å dele så åpent i disse podkastene?

– Jeg står veldig godt i alt jeg deler. Plutselig har man sagt noe dumt, som man også bare må stå i, men jeg blir ikke så lett flau.

På spørsmål om hvordan det går med kjærlighetslivet, svarer hun:

– Jeg er fortsatt singel. Drømmemannen er en hyggelig fyr. Jeg er svak for det. En hyggelig og interessant fyr, da er jeg solgt.



Sa stopp under innspilling

Gjennom sine mange prosjekter og ulike jobber, gikk Leivestad til slutt på en smell før sommeren.

– Jeg synes det er veldig fint å være åpen om at man har vært deprimert. Det er det jo helt sykt mange som er, så jeg føler bare jeg er én av veldig mange som det sa litt stopp for.

– Hvordan vil du beskrive den tiden?

– Som veldig kjedelig, sier hun, og utdyper:

– Det var vanskelig å si nei til jobb, og vanskelig å skuffe folk som møtte opp for meg.



I år åpnet VGTV for at vanlige folk kunne søke om å delta på «Ikke lov å le på hytta». Konkurransen ble til nettserien «Folkets deltaker», hvor Leivestad var en av dommerne.



Men midt under innspillingen sa det stopp for henne.

– Jeg sykemeldte meg. Så det er derfor jeg er borte store deler av serien, fordi jeg var sånn «det går faktisk ikke».

HAR DET BEDRE: Martha forteller at hun føler seg bedre. Foto: God kveld Norge

– Kan krasje igjen når som helst

Leivestad tok tid til å hente seg inn igjen etter å ha gått på smellen.

– Jeg fikk hentet meg inn og fikk gledet meg litt til jobb igjen. Så gjelder det å holde på med prosjekter jeg liker.



Videre forteller komikeren at hun føler seg bedre, men det er ikke en følelse hun tar for gitt.

– Jeg har veldig respekt rundt at det faktisk kan krasje igjen når som helst. Det blir for lett å si at «så tok jeg sommerferie og nå er jeg ikke deprimert lenger». Livet går opp og ned.



Leivestad har fått god støtte fra familie og venner i den tøffe perioden.

– Jeg har ekstremt mange fine venner som forstår situasjonen min. Familien og, de bare skjønte det.



– En evig kamp



På spørsmål om hva hun gjorde for å få det bedre, svarer Leivestad at det viktigste for henne var å ta det med ro.

– Jeg tok meg to uker der jeg bare var hjemme på Stord og fikk roet helt ned.

– Ellers er det å holde hodet litt kaldt, prøve å ikke si ja til alt, som jeg er litt dårlig på. Jeg prøver å roe ned «FOMO'en». Det er helt lov å være hjemme. Jeg trenger ikke å få med meg alt.

FOMO = Fear of missing out FOMO oversatt fra engelsk (Fear of missing out) er frykt for å gå glipp av noe.

Leivestad sier videre at hun fikk flere spørsmål fra familien om karrieren under den vanskelige tiden.

– De tenkte jo «men slutt med jobben din. Er det verdt det liksom?». Nå er det jo verdt det, men når det står på som verst så tenker man jo «er det verdt det å være kvinnelig komiker?».

– Det er jo en evig kamp det der, legger hun til.

– Hvordan synes du det er å være kvinnelig komiker i dag?

– Nå synes jeg det er litt kult. Jeg skjønner også at det er knallhardt, men jeg synes det er så mye fin «backing». Det er veldig mange som hater, men det er også ekstremt masse kjærlighet, sier hun og fortsetter:

– Jeg synes det er en sterkt motreaksjon på alt dette hatet. Ingen tillater det jo egentlig. De som hater, hvem er de da? Det er jo ikke kule folk.

– Voldsomt med kommentarer

Leivestad forteller at tiden i NRK-humorkollektivet 4ETG var «beintøff».

– Jeg ble jo kalt «feminazi» etter jeg la ut en video for eksempel. Det har alltid vært voldsomt med kommentarer.



– Hvordan takler du kommentarene?

– Det kommer litt an på dagen, men jeg føler stort sett at jeg klarer å riste det av meg.

Trenger du noen å snakke med? Flere tjenester tilbyr noen og snakke med, hvor de fleste er drevet av humanitære og frivillige organisasjoner. Mental Helse har blant annet en egen hjelpetelefon, en gratis tjeneste som er åpen 24 timer i døgnet, hele året. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113 eller din lokale legevakt på 116 117. For en oversikt over flere hjelpetjenester kan du klikke på denne lenken.



Komikeren forteller likevel at det var spesielt én kommentar som gikk inn på henne.

– Det var bursdagen min og jeg var ganske nedfor, og hadde drukket litt. Da var det en fyr som kom bort til meg, etter jeg hadde solgt ut Cosmopolite, så sier han «jeg så på 4ETG, men skippet alle videoene du var med i, fordi jeg synes du er drit».

– Da klikket det for meg. Den kommentaren var egentlig ikke spesielt hard, men siden jeg var så psykisk dårlig, så ødela det kvelden, forteller hun.

Føler seg heldig

Til tross for at Leivestad må tåle en del stygge kommentarer, føler hun seg heldig i jobben som komiker.

– Det er fantastisk å få lov til å selge ut show. Jeg føler meg enormt heldig. Nå står jeg en del standup med «Jævla morsom», som er med Tusvik og Tønne. For ti år siden hadde jeg jo hylgrått i ekstase over å bare få være i samme rom som dem.



Hun setter også stor pris på all kjærligheten hun får fra følgerne sine.

– Det betyr også masse med alle som sier «hei» og som hører på podkastene. Det er veldig hyggelig. Det er nydelige mennesker.