Stina Talling snakker ut om uønsket graviditet: – Psykisk påkjenning

YouTuber og artist er åpen om at hun er gravid, men at hun i slutten av måneden skal gjøre en abort.

I den nyeste episoden av podkasten «Søstrene Talling», forteller YouTuber og artist, Stina Talling (20), at hun er gravid.

– Dette er det en litt annerledes episode. Vi har ikke helt planlagt noe som helst, vi skal bare snakke om det som har skjedd. På lørdag så fant jeg ut at jeg er gravid.

Talling forteller at hun etter to dager med uteblitt mensen, tok en graviditetstest. Testen viste to streker, som betyr at artisten kunne fastslå at hun var gravid.

– Det var en svak strek som ble sterkere og sterkere. Jeg fikk et sug i magen og skalv. Jeg ventet bare på at jeg skulle få et panikkanfall, forteller hun.

Skal ta abort

Videre sier YouTuberen at hun bestemte seg tidlig for at hun ikke er klar for barn og at hun vil ta abort.

– Når sjokket hadde lagt seg slitt, så tenkte jeg «ånei, jeg er faktisk gravid og må gå gjennom en abort».



Hun forteller at hun må vente til uke seks før hun kan gjennomføre aborten, som er i slutten av mai.

– Det er kjempekjipt. Det er det jeg sliter mest med nå, det er den tanken om at jeg skal gå rundt gravid og kommer til å få kvalme og ømme bryster. Det er skikkelig vanskelig ting å gå gjennom. Jeg gruer meg mye til selve aborten, fordi det har jeg hørt er veldig vondt.



– Kjenner på vonde følelser hele tiden



Talling forteller at hun har slitt med å være til stede, etter at hun fant ut om graviditeten.

– Jeg går egentlig rundt og kjenner på vonde følelser hele tiden. Jeg klarer ikke å følge med på verden, fordi jeg tenker kun på en ting. Jeg kjenner allerede nå at det er en skikkelig stor psykisk påkjenning.



Hun forklarer at tanken om at hun må vente med å gjennomføre aborten er vanskelig.

– På søndag når sjokket hadde lagt seg skikkelig, hadde jeg kaldsvettet hele natten, våknet flere ganger, fordi jeg hadde mareritt om dette. Det var som jeg var tilbake til da jeg hadde mye angst, jeg hadde skikkelig sug i magen med en gang jeg våknet. Jeg vil bare få det overstått.



Heldigvis har hun fått god støtte fra venner, familie og kjæresten, som hun har vært sammen med i tre år.

Ønsker å være åpen

Artisten forteller at hun sitter med mange ulike tanker og følelser rundt at hun skal gjennomgå en abort.

– Jeg vet at mange er i mot abort. Nå kommer dette offentlig og jeg vet at sjansene er store for at jeg får negative kommentarer, at folk skal prøve å få meg til å skifte mening. «Please» ikke gjør det, det er vanskelig nok som det er og jeg har tatt et valg.

Til tross for at Talling forbereder seg på reaksjoner, mener artisten at det er viktig å være åpen om tematikken.

– Jeg har aldri opplevd at noen snakker om det samtidig som de går gjennom det. Jeg har lyst til å være den som noen kan lene eller støtte seg på. Jeg vil vise folk at det ikke er flaut å gå gjennom en abort eller bli gravid. Det er ikke noe galt med det heller.



Hun forteller at hun selv savner noen å lene seg på og som går gjennom det samme.

– Akkurat nå kunne jeg likt å ha en person som jeg ser opp til som jeg vet går gjennom akkurat det samme. Jeg vil være den som viser at du faktisk kan snakke om det når det skjer. Det er da det er en psykisk påkjenning og er da man må snakke om det.

Ulike reaksjoner

I etterkant av podkast-episoden har Talling fått flere reaksjoner.

– Jeg har heldigvis fått aller mest hyggelige kommentarer fra personer som synes det er bra at jeg er åpen om dette og som ønsker meg lykke til, forteller hun til God kveld Norge.



Artisten har fått meldinger fra unge jenter i samme situasjon, men som er redd for å snakke om abort i frykt om negative reaksjoner, noe hun selv har opplevd etter at episoden kom ut.

– Jeg har fått veldig mange stygge meldiger også. Folk skriver til meg at de håper jeg tar selvmord eller blir drept, at jeg er en morder og at jeg kommer til helvete.



Talling er kjent som YouTuber og som sanger. I 2019 sang hun BlimE!-låten «Mer enn god nok»t, i tillegg til det deltok hun i Melodi Grand Prix 2021 med låten «Elevate».