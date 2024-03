Stina Bakken deler gladnyhet: – Ville vente

Influenser Stina Bakken (30) og youtuber Per Fredrik Åsly (37) venter barn.

Det bekrefter Bakken til God kveld Norge.

Influenseren deler at paret har vært på tidlig ultralyd og at alt ser bra ut.

– Embryoet lå der det skulle og vi fikk se bankende hjerte. Det var virkelig en lettelse ut av en annen verden, sier hun.



Bakken forteller at hun i dag er seks uker og fire dager på vei.

DELER: Paret har delt åpent og ærlig fra deres reise mot å bli foreldre. Foto: Privat

Delte knusende beskjed

Paret har vært åpen om ønsket om et barn og tidligere spontanaborter.

I januar annonserte Bakken og Åsly at de ventet barn, men kunne senere dele den knusende nyheten om at de hadde mistet barnet.

– Vi har ikke helt turt å håpe, ettersom jeg har mistet to ganger før. Jeg var redd for hvordan det skulle gå denne gangen og ville derfor vente med å si noe til jeg hadde vært på tidlig ultralyd, forklarer hun.

Bakken forteller at hun under de tidligere graviditetene, ikke har «rukket» tidlig ultralyd, før hun har spontanabortert.

– Da har jeg kommet over den verste kneika. Selv om jeg ikke er helt ute av faresonen enda, men i og med at vi fikk høre hjertelyd, er sjansen for at det går bra veldig stor.



– Ville vente



Influenseren forteller at hun vært nervøs i forkant av ultralyden.

– Jeg har ikke visst hva jeg skal tro og nesten ikke turt å si det til folk rundt meg, fordi jeg ikke har orket eller klart å ta det innover meg, sier hun og legger til:

– Det har nok vært en forsvarsmekanisme, i og med at jeg har mistet før. Da tør man liksom ikke å ta det helt for god fisk at man får en positiv graviditetstest.



På spørsmål om hvordan hun kommer til å dele fra graviditeten, svarer Bakken:

– Nå tenker jeg å dele ordentlig åpent. Jeg ville vente til vi hadde vært på første ultralyden, før jeg delte noe som helst, men nå kommer jeg til å dele alt igjen.

Hun forteller at hun har fått gode tilbakemeldinger på åpenheten.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at det hjelper andre i samme situasjon, så synes jeg det er veldig terapeutisk å kunne dele.