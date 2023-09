Stillingsannonse går viralt

INTERNASJONALT: Nå kan én journalist reise verden rundt for å dekke saker om popstjerna Taylor Swift. Foto: Jessica Christian/San Francisco Chronicle via AP

Den lokale Nashville-avisa The Tennessean og USA Today, eid av mediehuset Gannett company, søker journalist til å utelukkende dekke saker om popsensasjonen Taylor Swift (33).

Det etter at fanbasen til sangerinnen fra Nashville har vokst til «enestående høyder», heter det i stillingsannonsen.

Dette er en uvanlig stilling i medieverden, og nå går utlysningen viralt.

Vil «fange» suksessen

Tidligere denne uka gikk Swift av med hele ni priser under MTV Video Music Awards (VMAs). Et lite tilskudd til den allerede store trofésamlingen hennes.

Hun har nemlig totalt vunnet hele 12 Grammy-priser, 40 American Music Awards, 29 Billboard Music Awards, 23 MTV VMAs, tre IFPI Global Recording Artist of the Year, og 101 Guinness World-rekorder.

Det siste året har hun spilt inn flere album som «hevn» på sin tidligere manager Scooter Braun etter en lang rettighets-konflikt. Albumene har ført til den veldig suksessfulle Eras Tour-turneen, som har solgt ut konserter over hele verden. Noe hun har endt opp med å tjene millioner på.

Den musikalske og kulturelle innvirkningen til artisten er noe den amerikanske avisa ønsker å fange.

De søker derfor en energisk journalist og fotograf med minst fem års erfaring som er proff på sosiale medier, som kan «slukke en ubestridelig tørst etter alt som har med Taylor Swift å gjøre».



Stillingen kan være basert hvor som helst i USA, med unntak av Alaska og Hawaii. Vedkommende må også være villig til å reise internasjonalt.

PRISVINNER: Taylor Swift kunne smykke seg med hele ni priser etter tirsdagens MTV Video Music AWARDS. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Vil gi publikum innhold de ønsker

Ifølge avisa The Daily Beast har ikke artisten kommentert saken, men Gannetts innholdssjef, Kristin Roberts har uttalt følgende til avisa:

– USA Today-nettverket er forpliktet til å betjene våre lokalsamfunn over hele Amerika med journalistikk som er viktig for millioner av lerese, seere og lyttere.

– Det inkluderer å gi publikum innhold de ønsker, legger hun til.

I stillingsannonsen skriver de at de søker etter en journalist med en upartisk stemme som kan «dyrke et nasjonalt publikum gjennom smart innhold designet for å møte leserne på deres premisser».