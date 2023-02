Stikk mot kvinnekamp på Farmen: – Bagateller

I løpet av oppholdet på Steinsjøen gård har det blitt en hel del drama og intriger. Det har hovedsakelig oppstått gnistninger mellom de kvinnelige og mannlige deltakerne.

Debatten om hva som er «manne»- og «kvinnearbeid» er en gjentaker denne sesongen.

Gjenbruksinfluenseren Ingrid Vik Lysne (31) er en av årets forpaktere. Hun reagerte spesielt på arbeidsfordelingen inne på gården.

– Det viktigste er jo å drifte gården, men så opplevde nok jeg og flere av jentene at vi ble undervurdert, forteller Lysne.

– Det ble skilt mellom «manne»- og «kvinnearbeid», og «våre» oppgaver ble sett på som mindre viktige. Det ble nok grobunn for mye frustrasjon.

– Hver minste bagatell

Influenser Ida Wulff (30) er en av dem som har reagert på kranglene om kvinnekamp og kjønnsfordeling inne på gården.

Influenseren la ut en video på Instagram hvor hun kommer med et humoristisk stikk til årets Farmen kjendis-jenter.

– Ingen kvinnekamp er for liten! Husk å spise like mye potetgull som mannen i dag, så det ikke blir urettferdig, skriver influenseren under videoen.

I kommentarfeltet har Wulff fått flere positive tilbakemeldinger. Flere reagerer med latter og lovord, og applauderer influenseren for å ha laget videoen. En bruker skriver at hun har følt skam over «kvinnekampen» i årets sesong av Farmen kjendis.

– Spot on! Godt at det er flere enn jeg som synes kvinnekampen på Farmen er direkte tåpelig, skriver en annen.

Til God kveld Norge forteller Wulff at hun bestemte seg for å lage videoen da hun ble helt «paff» av å se årets sesong.

– Hver minste bagatell forvandles til en kvinnekamp. Ut ifra det vi får se på skjermen, synes jeg ikke at jentene der inne behandler guttene helt greit, sier Wulff.

– Med videoen jeg la ut, prøver jeg vel med humor og i min egen stil å si at feminisme ikke er å «hate» menn, eller å gjøre det vanskelig for menn å delta sosialt eller i arbeidslivet. Feminisme handler om likestilling og rettferdighet for alle.

Etter at influenseren postet videoen forteller hun at det er flere som er enig i hennes tanker om årets sesong av Farmen kjendis.

– Jeg har fått utelukkende positive tilbakemeldinger. Jeg var faktisk forberedt på en liten smule kjeft, men det virker som om mange har tenkt de samme tankene som meg når de har sett på årets sesong.

– Altså hva faen?

Influenser Malin Nesvoll (32) er en av årets Farmen kjendis-deltakere. I begynnelsen av uke fire måtte Nesvoll trekke seg fra konkurransen grunnet helseproblemer.

Farmen-deltakeren reagerer på videoen til Wulff med et smil.

– Videoen var spot on! Jeg humret og lo da jeg så den, det kunne jo ikke blitt mer riktig.

Hun er derimot ikke enig i Wulffs uttalelse om at jentene ikke behandlet guttene greit.

– Å joda. Fy fader. Det er jeg uenig i. Vi var jo så pliktoppfyllende og snille. Det man ser på TV er jo når det bobler over etter sykt mye greier, sier influenseren.

Nesvoll forteller at å leve i 1923 har vært krevende og ikke noe influenseren vil tilbake til. Ikke bare skulle kjendisene jobbe og bo som i 1923, men også kjønnsfordelingen skal ha vært som for 100 år siden.

– Jeg ble egentlig litt overraska over hvor fort vi sklei inn i de rollene der. Vi skulle virkelig leve i 1923. Det var ekstremt irriterende - der har ikke jeg lyst til å leve.

Kjenner du deg igjen i hvordan kvinnekamp og kjønnsfordelingen har blitt fremstilt på TV?

– Om jeg kjenner meg igjen ja? Garantert. Det var altså så sykt provoserende å føle at guttene ikke ser jentenes potensiale.

– Jeg sto i smia, og jeg smidde bolter. Altså hva faen? Hva mer må til for å overbevise dere om at dere kan gi oss tilliten? Og det er irriterende bare det at jeg sier det nå, at jeg spør om lov til å få tillit. Men såpass stor makt tok de der inne. Den plassen bare tok de. Det var ekstremt provoserende.

Selv om tårene rant da hun forlot de andre forpakterne, er hun i dag glad for at hun dro hjem når hun måtte.

– Jeg gikk ut i grevens tid. Jeg er så sjeleglad for at jeg dro før «shit hit the fan», for å si det sånn.

– Mange ting som bygget seg opp over tid

Lysne har også fått med seg videoen der Wulff parodierer årets kvinnelige Farmen-deltakere. 31-åringen forteller til God kveld Norge at hun lo da hun først så videoen.

– Jeg syntes egentlig det var veldig morsomt, og ville skrive «haha», men så tenkte jeg «vent, dette gjør jo narr av meg», reflekterer hun.

Lysne sier hun har måttet gå et par ekstra runder med seg selv for å vurdere om hun gjorde det rette inne på gården.

– Det som sendes på TV er et produkt for seerne. Det er noe annet å være der, og det som er vanskelig er å få fram totaliteten av alle de små hendelsene som gjorde at vi (jentene, journ.anmm) ble så frustrerte.

Gjenbruksinfluenseren forteller at det var flere ting som bygget seg opp over tid. Blant annet fordeling av arbeidsoppgaver, men også hvordan jentene ble behandlet rundt spisebordet.

– Vi opplevde å ikke komme til, fordi bare mennene snakket. Det var veldig mange ting som bygger seg opp over tid, og som gjorde at vi ble irriterte, forteller hun.

– På TV kommer kanskje én av ti ting fram, og da virker det så klart blåst opp.

Lysne påpeker at det er en hyggelig stemning mellom deltakerne i dag, og hevder at de løste konfliktene mens de fremdeles var på Steinsjøen gård.

– Jeg tenker at man ikke skal være så redd for å krangle, og det var vi ikke der inne heller. Vi er blitt enige om å være litt forskjellige og uenige alle sammen.

Får støtte fra kvinner

Ørnulf Høyer er en av årets forpaktere som har havnet i en rekke konfrontasjoner med de kvinnelige deltakerne.

I en melding til God kveld Norge skriver han at han ikke var klar over at de kvinnelige deltakerne pratet så mye om dette, og ble først gjort kjent med det etter han har sett de aktuelle episodene.

– De hisset både seg selv og hverandre opp for å legitimere å kunne lage egendefinerte kampsaker, og dette tror jeg hovedsakelig kommer av at de var på TV.

Høyer forteller at han ble helt «paff» etter at han så episodene, og mener at flere av beskyldningene er basert på spinkle grunnlag.

– Og det er det tydeligvis og heldigvis mange som har irritert seg over: jeg har fått massiv støtte, og spesielt fra kvinner.

– Budskapet er tydelig. Her er det ikke kvinnen som blir krenket. Det er mannen, hevder Høyer.

I meldingen til God kveld Norge skriver Høyer at han er takknemlig for at så mange tar til ordet for å støtte han og de andre mannlige forpakterne inne på gården.

– Det er rett og slett utrolig kult at så mange tar til ordet for, som en sunn motvekt mot en gryende krenkelseskultur som begynner å bli veldig usunn, skriver han.

