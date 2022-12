Stian Blipp: – Det var en «crazy tilværelse»

– Det er et gammelt dikt fra en fyr som heter William Cowper der det står: «Variety is the spice of life», og det er det jeg har tatt utgangspunkt i. Det handler om å gi livet litt variasjon, forklarer Stian Blipp når han gjester God kveld Norge.

Fredag er han tilbake på skjermen med serien «Spice of Life» på Amazon Prime Video, en serie som er en blanding av gameshow og skjult kamera.

– Jeg prøver å gjøre de hverdagslige tingene litt mer spennende, så man har noe å fortelle rundt middagsbordet når man kommer hjem, sier Blipp.

PREMIERE: Stian Blipp er tilbake med programmet Spice of Life på Prime Video. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Flere kjendiser får kjørt seg i løpet av serien. I toppen av artikkelen kan du se hvordan det gikk da Blipp lurte Atle Pettersen til å tro at han kjørte fra politiet i fylla.

– Atle er en ekstremt god venn av meg, så jeg tenkte at hvis jeg skal ha en drøy prank, så må jeg ta det med han. Jeg tror jeg kan dra den ganske langt med han, smiler programlederen.

Åpen om depresjon

Nylig åpnet Blipp om depresjon hos Lindmo på NRK, og i høst avlyste han showet sitt «Cirque du Blipp» på Latter for å jobbe med sin mentale helse.

Programmet «Spice of Life» ble spilt inn rett før han møtte veggen.

– Det var veldig rart. Det var på den tiden at ting begynte å krasje for meg, både psykisk og fysisk. Men da visste jeg ikke helt hva det var, jeg følte bare at jeg var overarbeidet. Det var vanskelig å skille snørr fra bart, forklarer Blipp.

Han beskriver det som en «crazy tilværelse».

– I det ene øyeblikket så står du på en bensinstasjon og lager gameshow, og i det andre sitter du i bilen og griner. Du skjønner det ikke helt. Så det er en god grunn til å ta seg noen pauser av og til, forklarer 33-åringen, og fortsetter:

– Det er ikke så lett å sortere. Hva er det egentlig som er galt? Eller er det noe galt?

Kollapset

Blipp skjønte at det var noe galt da han tok ferie.

– Kroppen klarte ikke å slappe av. Jeg var i et konstant «på»-modus. Klarte ikke å sove. Var mye lei meg og stresset, selv om alt egentlig var bra, forklarer han.

Han skrev det på kontoen over «det har vært mye i det siste».

– Men det har kanskje vært 15 år med «mye i det siste».

Blipp pushet kroppen enda litt mer, og til slutt kollapset han.

– Jeg var på trening i midten av august, så kjente jeg at noe ikke stemte. På utsiden av senteret mistet jeg følelsen i beina, og måtte ta meg en hvil på bakken. Sykebilen kom og hentet meg, og jeg trodde det var hjerteinfarkt, minnes han.

I sykebilen skjønte de at det var snakk om et panikkanfall. Siden den gang har både kroppen og hodet ikke hengt helt med.

– Men nå er jeg der at hodet er over vann, men kroppen er under.

BEDRE: Hodet er over vann nå, sier Blipp. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

I november gjorte han ett show, og merket at det var for tidlig.

– Det føltes som om jeg hadde klatret Mount Everest, mens noen løp etter meg med balltre. Showet gikk bra, men kroppen har vært i en ekstremt ræva tilstand, så jeg må bare gi den tid, innrømmer Blipp, som har utsatt showet på ubestemt tid.

Elsker jula

Men nå ser han fram til julen med sin kone Jamina og deres to barn.

– Vi er en veldig julete familie, så hos oss har det vært jul siden første søndag i advent, da kom juletreet opp. Jeg har ikke skam-mye å gjøre om dagen, så det føles som at jeg har hatt juleferie i mange uker, smiler Blipp.

JUL: Stian Blipp hater ikke julen. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Hvor julen skal feires har de ikke helt bestemt seg for.

– Vi har veldig lyst til å være hjemme, men vi har også lyst til å feire med min familie i Bergen. Det er vanskelig å gjøre begge deler samtidig, så vi sitter og vurderer litt.

Det er viktig for Blipp at julen er relativt lik hvert år.

– Julen er veldig tradisjonsbundet for meg, med tanke på mat og aktiviteter og alt mulig. Så jeg ønsker å få det over på barna mine. Når de våkner så er det sånn, så ser vi det, så spiser vi grøt, så gjør vi ditt, forklarer han.

Det å få barn har gjort julen ekstra spesiell igjen.

– Det er som en tidsmaskin. Gjennom dem så gjenopplever du at nissen kommer, hemmelighetskremmeriet, å gjemme gaver. Plutselig blir du litt barn igjen selv, og det er veldig deilig, smiler Blipp.