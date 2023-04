Steven Spielberg angrer på «E.T.»-sensur: – Anbefaler ingen å gjøre det

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et ferskt intervju reflekterer stjerneregissøren over sensurering. Han deler også sine tanker om en annen forfatters omstridte verk.

ANGRER PÅ STORFILM: Regissør Steven Spielberg angrer på at han sensurerte klassikeren fra 80-tallet. Foto: Chris Delmas / AFP

I et intervju under Time's 100 konferansen i New York ga Steven Spielberg (76) sine tanker om sensurering av eldre filmer.

– Jeg burde aldri rotet med arkivet til mitt eget arbeid, og jeg anbefaler virkelig ingen å gjøre det. Alle filmer er et produkt som viser hvor vi var da vi lagde dem, og hvordan verden var da vi lagde disse historiene.



Spielberg trekker fram sci-fi storfilmen «E.T.: The Extra Terrestrial», som ble utgitt i 1982.

I 2002, ved 20-års jubileumsutgaven av filmen bestemte regissøren seg for bytte ut skytevåpen med walkie-talkies i en av scenene.

Det angrer 76-åringen på i dag.

– Det var en feil. Filmen er et produkt fra sin tid, sier regissøren i intervjuet.

STORFILM: Filmen fra 1982 er i dag en kultklassiker. Foto: AP Photo/Universal Pictures

Var skuffet over seg selv

– Jeg endret filmen og angret. Ikke på grunn av rasende fans, men fordi jeg ble så skuffet over meg selv.

Spielberg forklarer at han valgte å endre scenen etter at han ble påvirket av reaksjonene fra et fåtall av fans.

– Det var greit en stund, men så innså jeg at jeg hadde ranet de som elsker «E.T.» for minnene deres av selve filmen.



Ved filmens 30-årsjubileum ble scenen endret tilbake til originalversjonen.

– Tror ikke på sensur på den måten

Spielbergs beklagelse over sensureringen av «E.T.», ledet intervjueren til å bringe opp nyheten om at Roal Dahls bøker sensureres for støtende språk.

Tidligere i år ble flere av de kjente barnebøkene til Dahl omskrevet og republisert for å fjerne kontroversielt språk. Engelske ord som «fat» og «ugly» (Tjukk/feit og stygg) ble tatt ut. Forlaget annonserte at de fleste endringene gikk på ord som var relatert til vekt, mental helse, vold, kjønn og rase.



– Ingen bør prøve å ta sjokoladen ut av «Willy Wonka», spøker Spielberg og legger til:

– For meg er det hellig. Dette er vår historie og vår kulturarv. Jeg tror ikke på sensur på den måten.