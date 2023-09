Sterke reaksjoner mot Kristin Gjelsviks svar: – Ansvars-fraskrivelse

I forrige uke kom nyheten om at Kristin Gjelsvik hadde satt i gang et såkalt «Glow Up»-kurs gjennom nettsiden Mikrosteg.

Dette har skapt flere reaksjoner. Søndag kom Gjelsvik selv med en uttalelse på Instagram, noe som har fått det til å koke ytterligere i kommentarfeltet til influenseren.

Blant de som har reagert på Gjelsvik uttalelse er treningsprofil og kroppspositivist Camilla Lorentzen:

– Dette er den største ansvarsfraskrivelsen jeg har sett i mitt liv. jeg forstår at det suger balle, men av og til må man rett og slett bare se seg i speilet, innrømme de feilene man har gjort og ta ansvar for den skaden man har påført, skriver hun under Gjelsviks innlegg.



– Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, fortsetter hun.



God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Lorentzen, foreløpig uten hell.

– TA ANSVAR: Camilla Lorentzen mener Gjelsvik må ta ansvar. Foto: Lise Åserud

– Hun som vet best

Influenser og Norrøn-student Anja Johansen-Solli er i likhet med Lorentzen kritisk til uttalelsen og har også kommentert Instagram-innlegget.

Til God kveld Norge sier hun at hun oppfattet filmen og oppsettet som en ovenfra og ned-holdning.

– Selv om noen sier de tar selvkritikk, er det ikke alltid slik det blir oppfattet på grunn av kroppsspråk, ordvalg og tonefall. Det klarer dessverre ikke Kristin å få meg til å tro på her, og derfor sitter jeg igjen med en følelse av at jeg er den dumme og hun den som vet best.



REAGERER; Anja Johansen-Solli reagerer på Kristin Gjelsvik sin uttalelse på Instagram. Foto: Privat

Johansen-Solli forklarer videre at Gjelsvik er en profil mange assosierer med å mene mye om andre, henne selv inkludert.



– Hun har ekstremt sterke meninger, kaster mange under bussen, men hun står også for mange fine verdier, valg, og hjertesaker.

– Det er nok derfor veldig mange reagerer og blir skuffet av dette nye «glow up» kurset, fordi hun over flere år har sagd den ene influenceren etter den andre for lignende reklame rettet mot kropp, vekt, og mat.

– Sitter igjen med enda flere spørsmål



Influenseren understreker at hun kan forstå intensjonen til Gjelsvik,

– Jeg har ingen problem med å forstå ønsket om å dele noe en selv ser på som positivt, og hjelpende, som Kristin ønsker her. Det er dessverre bare helheten, tidligere uthenging av andre, kroppsspråk, ordvalg, og at man sitter igjen med enda flere spørsmål etter denne filmen.

Johansen-Solli sier videre at det følger med å tråkke litt feil her i livet og mener de fleste har forståelse for det.

– Noen ganger holder det også å gjøre det kort, med en konkret beklagelse, uten å måtte si for mye.

– Så tenker jeg at det er ikke alt man på død og liv må selge, det er lov å gi oppløftende ord og inspirasjon gratis også, selv med influenser som yrkestittel. Så er det sikkert noen ærneringsfysologer og pt som hadde satt veldig pris å bli tipset om.

– Hudflettet i media

Gjelsvik har selv svart på noen av kommentarene under innlegget. Mye av det influenseren skriver, sier hun allerede i videoen.

– Jeg har også blitt kritisert for å håne en hel PT-bransje, hvilket faller på sin egen urimelighet. De som følger meg vet hvor mye jeg fremsnakker nettopp PT-bransjen og de flinke folka som hjelper sånne som meg til å få det bedre både mentalt og fysisk, skriver hun.



SVARER: Kristin Gjelsvik har selv svart på noen av kommentarene. Foto: God morgen Norge

I tillegg til det skriver hun at det at noen påstår at hun skal drive slankeprogram er en vanvittig påstand.

– Jeg vil dele tanker om sunn og god mat, og hvordan den næringsrike maten har gjort meg godt. Jeg ønsker er å dele matglede rundt matvarer som er bra for oss. For la oss være ærlige rundt kostholdet her til lands - det er mye som kan kritiseres. Og det synes jeg vi skal kunne adressere uten å bli hudflettet i media.



Resten av Gjelsviks uttalelse kan du lese her.

God kveld Norge har tatt kontakt med Gjelsvik, men influenseren har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.