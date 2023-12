Sterke reaksjoner mot Durek Verretts foreldretips: – Djevelutdrivelse

Durek Verrett (49) gir råd om hvordan behandle skrikende barn. Det vekker sterke reaksjoner. – Skremmende for alle barn, sier psykologspesialist.

Durek Verrett (49) høster både ris og ros etter hans siste Instagram-innlegg.

Verrett, som omtaler seg selv som sjaman, åpner innlegget med å henvende seg direkte til foreldre, for så å gi råd om hva de bør gjøre hvis barna skriker, utagerer eller er aggressive uten grunn.

– Skapninger kan gå inn i kroppen til barna dine, sier Verrett i videoen.

Rådene han så gir for hvordan du som forelder skal håndtere disse skapningene, vekker sterke reaksjoner.

«Du forteller i bunn og grunn foreldre at de skal bedrive eksorsisme på barna deres», skriver noen i kommentarfeltet.

«Jeg har gjort dette før, og det fungerer faktisk», skriver en annen.



«Dette vil definitivt traumatisere et barn som bare har store følelser», kommenterer en annen bruker.



Flere mener Verrett gjør feil i å dele dette budskapet, og sier de vil slutte å følge ham etter dette.

Over 100.000 visninger

Verrett skriver i videobeskrivelsen at «Disse tingene er ekte, og vi må slutte å la ånder pine barna våre».

Han følger så opp med rådet som får deler av kommentarfeltet til å se rødt.

Verrett hevder at skapningene går inn i barna på grunn av barnas uskyld, og gir dette rådet for å få dem bort:

«Måten å få det til å stoppe på, er å holde barnet ditt, se dem rett inn i øynene, uansett hvor ukomfortable de føler seg, og si: Du har ingen makt her. Du er en svak skapning, og jeg sender deg inn i lyset nå. Dypt inn i lyset».



Han presiserer flere ganger at dette må gjøres med kontroll og kjærlighet.

Videoen har i skrivende stund over 100.000 visninger. Verrett har 287.000 følgere på Instagram.



I kommentarfeltet har Verrett svart kritikere, hvor han forteller å ha hjulpet flere barn, og har også tilbudt en annen metode for dem som er «ukomfortabel» med tipset ovenfor.

Avslutningsvis sier han til foreldre at de kan sende ham en privat melding for ytterligere tips.



Skremmende og sprøtt

Psykologspesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi, Elisabeth Gerhardsen, er klar i sin tale om videoen fra sjamanen.

PSYKOLOGSPESIALIST: Elisabeth Gerhardsen reagerer sterkt på uttalelsene som hun oppfatter som djevelutdrivelse. Foto: Anna-Julia Granberg, Blunderbuss

– Helt sprøtt.



Gerhardsen er dypt uenig i rådene fra Verrett, som hun synes minner om djevleutdrivelse.

– Jeg kan ikke finne på noe annet å sammenligne det med. Djevleutdrivelse i 2023 trodde jeg vi var ferdige med.



Gerhardsen har skrevet bøker om hvordan man skal møte barn i «trassalderen».

– Det er jo ikke sånn man anbefaler å møte barn med sterke følelsesutbrudd. Det eneste formidlende her er at man ikke kjefter på ungen.

Barnepsykologen sier at barn i dag, og særlig i vesten, sjeldent har særlig kunnskap til religiøse sfærer.

– Men de er ikke så gamle før de har sett «Harry Potter», og der har du «Voldemort» som også går inn i andre mennesker. Så konseptet om at noe ondt kan ta bolig i deg har de erfaring med i eventyr, sier hun, og fortsetter:

– Praksisen hans må være skremmende for så godt som alle barn. Det er lite konstruktivt for å hjelpe dem å forstå hva de reagerer på – det er ingen heksekunst å nå inn til et rasende barn. Når de roer seg er det absolutt mulig. Det å da begynne å snakke til en ånd, en tredjeperson, er jeg veldig skeptisk til.

Gerhardsen sier det eneste som kan minne om det Verrett snakker om er det som i psykologi heter «eksternalisering».

– Da snakker man for eksempel om en sinna sky som gjør alt svart når den kommer. Det er litt i samme gate, men da snakker man med barna, for å hjelpe dem til å betrakte sitt eget problem utenifra og minske skam.

Mener rådene er skadelige

Å si til et barn at man har en ånd i seg kan ha langvarige effekt, mener Gerhardsen.

– Da vil de legge seg med en visshet om at de har hatt en ånd inni seg, og frykte når neste ånd vil komme. Det er et veldig skremmende univers man sender barna inn i, hvis de tror at de kan bli besatt av ånder.

Gerhardsen får støtte fra professor Annika Maria Désirée Melinder ved Universitetet i Oslo. Hun er klinisk psykolog og har forsket på samtaler og avhør med barn.

– Dette er absolutt ikke råd som kan sies å ha noe belegg vitenskapelig eller for den saks skyld fra et alminnelig foreldreperspektiv!



Melinder sier at å snakke slik til et barn, om en skapning, minner om manipulasjon.

– Det kan få barna til å føle at de ikke har noen kontroll eller eierskap til egne følelser. Det er klassisk oppskrift på manipulasjon og vil kunne resultere i barn som blir syke på ordentlig.



Hun advarer mot å følge Verretts veiledning.

– Hvis foreldre følger oppskriften til Durek Verrett, samme hvor mye kjærlighet han råder dem til å føle, er jeg derimot redd et barn med behov for emosjonsregulering vil få større skader og vansker som forplanter seg langt utenfor familien, sier Melinder.

– Slett videoen



Influenser Sebastian Solberg har fire barn, og sier selv at han «digger Durek».

– Men la meg bare si det sånn at man trenger ikke å være enige om alt selv om man digger noen. Mer har jeg ikke å si, kommenterer Solberg til God kveld Norge.



Samfunnsdebattant Ingeborg Senneset har gått ut på sin egen Instagram i det hun kaller et åpent brev.

«Slett dette våset. Ta et oppgjør med det udokumenterte, ubrukelige og uetiske. Bruk den enorme rekkevidden og makten som ligger i ditt nettverk og din nye rolle», melder Senneset.



– Følger etiske retningslinjer



God kveld Norge har kontaktet Verretts manager, Simon Valvik, angående kritikken.

Han sender følgende uttalelse i en epost:

– Dureks virksomhet er basert på hans forståelse og praksis av sjamanisme.

– Han følger etiske retningslinjer i sin praksis og engasjerer seg kun i behandlinger av barn med samtykke fra foresatte eller helsepersonell.

VESENTLIG FORSKJELL: Verretts manager formidler at «skapning»-metoden skiller seg vesentlig fra ideer om eksorsisme. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Videre står det at hans intensjon er å helbrede og styrke, ikke skade, men at hans metoder ikke er ment for alle.

– I sjamanismen referer «skapning» til diverse former for energi eller bevissthet som Durek oppfatter som energier som påvirker folk. Vi anerkjenner og respekterer ulike meninger.

I e-posten svares det også på demon-kritikken.

– Dureks metoder er basert på sjamanistiske tradisjoner, som skiller seg vesentlig fra konvensjonelle ideer om eksorsisme og demoner.



Kjenner seg ikke igjen

Kyrre Gram Franck, forstander i Sjamanistisk forbund, har fått med seg videoen.

God kveld Norge fremlegger deler av kritikken fra kommentarfeltet.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det han (Durek, red.anm.) sier, Gram Franck.

Kyrre Gram Franck, forstander i Sjamanistisk forbund Foto: Privat

Etter å ha spurt forstanderen om dokumentasjon på tipsenes effekt, og hvor de kommer fra, syns han det er vanskelig å uttale seg.

– Det blir litt vanskelig å uttale oss på vegne av alle andre som måtte komme med innspill eller utspill.

Han sier at forbundet ikke kan ta stilling til hvorvidt tipsene er gode eller dårlige.

– Vi har ingen føringer på barneoppdragelse, og overlater det til foreldrene selv.

Én føring er riktignok krystallklar.

– Det eneste vi har som føring er at man skal følge norsk lov, avslutter han.