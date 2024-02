Stemmetrøbbel i ukrainske MGP – utsetter resultatet

UTSETTES: Vinneren ble ikke annonsert under lørdagens sending av den ukrainske versjonen av MGP. Foto: Skjermdump / Youtube

Lørdag kveld er det ikke bare Norge som har hatt sin nasjonale finale i «Melodi Grand Prix». Ukraina har også hatt sin finale i deres versjon «Vidbir».

Som de for øvrig sender fra et bomberom på en hemmelig lokasjon, på grunn av den pågående krigen mot Russland.

Sendingen deres startet klokken seks lørdag kveld, men underveis dukket det opp et problem.

De har nemlig hatt stemmetrøbbel siden klokken åtte, og det har i skrivende stund fortsatt ikke endret seg.

TEKNISK PROBLEM: Slik har stemme-appen til Vidbir siden klokken åtte. Foto: Skjermdump, Vidbir stemmeapp

Inne i stemme-appen dukker det opp en feilmelding hvor det står «Beklager, det har oppstått et teknisk problem».

Dette er også den eneste måten å gi fra seg en stemme for det ukrainske folk.

Derfor har allmennkringkasteren bestemt seg for at stemmevinduet utsettes frem til søndag klokken 19.00 lokal tid.

– Ukraina avholdt sin finale i kveld, men alt gikk ikke etter planen. Resultatet lot vente på seg, og til slutt ble det fortalt at det er vært tekniske problemer med stemmene. Såpass at de valgte å avslutte og utsette det hele. Stemmingen vil fortsette i morgen, og vil holde på under hele morgendagen. Resultatet presenteres i morgen ettermiddag eller kveld, opplyser nettsiden Eurovision Squad.



Det etter at sendingen har vart i over 4,5 timer.



Kringkasteren har også delt nyheten på egen Instagram.

«Søndag 4. februar klokken 15.15 starter en repetisjon av den siste konserten av det nasjonale Eurovision-utvalget, hvoretter stemmelinjene stenges og resultatene annonseres direkte. Direktesendingen starter klokken 19:05,» skriver de i innlegget.

Programledertrioen forteller at de hadde muligheten til å ta avgjørelsen lørdag kveld kun basert på stemmene fra juryen, men ønsker å gi det ukrainske folket en mulighet til å være med å ta valget.

Vinneren av årets «Vidbir», og landets representant i Eurovision Song Contest, vil derfor ikke bli annonsert før søndag 4. februar.

Foreløpig er det Alyona Alyona og Jerry Heil med låten «Teresa & Maria» som er favoritten til å vinne, og troner høyest på bettinglistene. I tillegg til å ha vært på topp i Ukraina siden låten ble sluppet.

