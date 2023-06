Stein Erik Hagen bekrefter brudd

Ifjor kunne Se og Hør avsløre at forretningsmannen Stein Erik Hagen (66) hadde funnet lykken med legen Bendik Skinningsrud (28).

To måneder etter gladnyheten, kunne Hagen melde at han Skinningsrud hadde fridd.

– Han fridde helt overraskende for meg. Jeg ble meget rørt, sa Hagen til VG ifjor.

At Skinningsrud er 39 år yngre enn Hagen, beskrev han som irrelevant og uviktig.

– Hvis Bendik er moden for alderen, er jeg ung for min alder. Da blir ikke avstanden så stor, sa han den gang.

Åtte måneder senere bekrefter Hagen til Se og Hør at forlovelsen og forholdet til Skinningsrud er brutt.

– Vi innser at vi står i to ulike faser i livet. Jeg ønsker en rolig tilværelse, mens Bendik liker mer fest og moro som naturlig er, innrømmer Hagen overfor Se og Hør.

– Men vi har hatt og har det veldig hyggelig sammen, og vi vil fortsatt være sammen som gode venner.

Milliardæren sto frem som homofil i 2015 i et intervju med Fredrik Skavlan. han sa at det var først da han var blitt godt voksen at han innså at han var homofil.