Startet sesongen singel og alene – nå er hun gravid og forelsket

GOD KVELD NORGE (TV 2): På mandag er det klart for en ny sesong av Bloggerne. For Sara Emilie Tandberg er det spesielt mye som har skjedd i løpet av den nye sesongen.

Spillavhengighet, graviditet, sykdom og forelskelse. Dette er bare noe av det seerne får ta del i når Bloggerne går i gang med sin 17. sesong.

I den nye sesongen får vi et gjensyn med Alexandra Joner (32), Monica Nyhus (34), Martine Lunde (26), Gisle Agledahl (31) og Sara Emilie Tandberg (29).

Sistnevnte innrømmer overfor God kveld Norge at det har vært et hektisk år hvor mye har skjedd.

TREBARNSMOR: Om ikke lenge er Sara Emilie Tandberg trebarnsmor. Foto: Espen Solli

– Alt som har skjedd, lå ikke helt i planene. Det er vel ikke alle som har vært med i to sesonger av Bloggerne, og har vist frem både samlivsbrudd, singelliv, forelskelse og graviditet i løpet av så kort tid, ler Tandberg.

– I denne sesongen får jo seerne være med på fortsettelsen etter bruddet. Plutselig er jeg alene med to barn og må isoleres under korona. Mye følelser rundt det å være den eneste voksne i sånne situasjoner når man ikke er vant til det, fortsetter 29-åringen.

Nyforelsket og gravid

Filmingen av denne sesongen holdt på frem til juni i år. Det var den samme måneden som Tandberg fant ut at hun var gravid for tredje gang.

NY SESONG: Denne gjengen er klar for ny sesong av Bloggerne. Foto: Espen Solli / TV 2

– Seerne får være med helt frem til jeg får en positiv test, det kommer helt i slutten av sesongen. Først er det litt singelliv, og så er det den perioden hvor jeg er nyforelska - og det gruer jeg meg mest til.

Tandberg forteller at hennes utkårede ikke er en ukjent fyr for henne. De har nemlig vært tenåringskjærester tidligere, og møttes på nytt gjennom felles venner i fjor høst.

Rundt årsskiftet begynte de å bli seriøse, selv om Tandberg hadde vært veldig hard på at hun ikke skulle inn i et nytt forhold så kort tid etter bruddet med Robin Daldorff Magnussen.

– Men så har jeg kommet til et punkt hvor jeg vet hva jeg vil ha og hvordan jeg vil ha det. Jeg er ikke en person som sitter og venter. Det er jeg ikke. Hvis jeg vet hva jeg vil, så går jeg for det, og det har jeg gjort nå.

Hun legger til at hun og ekskjæresten bodde sammen lenge etter at det ble slutt, og at det kanskje derfor ser ut som at hun har gått raskere videre enn det som er realiteten.

– Jeg var jo singel i nesten ett år mens jeg fortsatt bodde med eksen. Da han flyttet ut hadde vi kommet langt i den prosessen, da hadde det jo vært slutt en god stund.

Holder kjæresten skjult

Følgerne til Tandberg har imidlertid ikke fått vite så mye om hennes nye kjæreste. På alle bilder og videoer i sosiale medier står han enten med ryggen til eller med ansiktet skjult. Han er heller ikke nevnt med navn.

– Vi har begge ønsket å holde han litt hemmelig, det er noe vi har ønsket felles. Men han er litt med i Bloggerne nå, så da blir man litt bedre kjent med han til en viss grad. Han har ikke noe særlig behov for å bli eksponert, også har det vært litt deilig for meg også, å ha en ting i livet litt privat, innrømmer hun.

Når det kommer til graviditeten var ikke denne helt planlagt. Tandberg forteller at de hadde snakket litt om at de hadde lyst på et felles barn, men at det egentlig ikke skulle skje helt enda.

– Han har vært en fantastisk bonuspappa og tatt imot de to andre barna kjempegodt, men han hadde jo også et ønske om et biologisk barn. Og det var vi enige om, men det skulle jo ikke komme helt enda, sier Tandberg lattermildt.

Det var under butikkåpningen av klesmerket hennes i Kristiansand hun begynte å merke at kroppen ikke hang helt med.

– Jeg har ganske regelmessig mens, så den bruker å komme når den skal. Også gikk jeg der da, og venta på å få mensen som aldri dukket opp.

På kvelden tok Tandberg seg et halvt glass vin for å feire åpningen, men ble unaturlig full sammenlignet med hva hun har blitt etter samme mengde alkohol tidligere, sier hun.

– Det må være fordi jeg er så sliten, tenkte jeg. Men så merka jeg jo at kroppen ikke hang helt med, så dagen etter bestemte jeg meg for å ta en graviditetstest. Så mens han lå og sov, ble testen positiv og jeg ble bare mer og mer stressa. «Herregud, hva skal jeg si», tenkte jeg.

29-åringen forteller at hun først satte seg ned på senga, for så å reise seg opp igjen og gå litt rundt i rommet.

– Til slutt bare skreik jeg til han «hallo, du må våkne». Jeg var helt ute av meg. Jeg var jo selvfølgelig glad, men også veldig stressa. Da hjalp det veldig at han tok det helt med ro og tok det så fint.

Kjæresten var sjokkert, men samtidig ga han uttrykk for at dette var langt ifra det verste som kunne skjedd.

– «Er dette så ille da?», sa han. Og det hjalp meg veldig, han sa alle de riktige tingene. Også skjer jo ting for en grunn da, tenker jeg.

God venn med eksen

Seerne får også et gjensyn med Tandbergs ekskjæreste i løpet av høstens program.

– Han er med i den nye sesongen, der vi snakker om at vi har møtt noen nye. Det er litt sånn «moderne familie»-opplegg det her. Vi snakker om hvordan det fungerer, hvordan relasjonen og vennskapet vårt er nå.

Også han har forelsket seg på nytt. Tandberg forteller at alle parter går godt overens og at de alle tilbringer tid sammen i for eksempel bursdagsfeiringer.

– Vi er «one big happy family», og det er veldig fint, sier en fornøyd Tandberg.

Selv om hun selvsagt synes det er veldig koselig å forelske seg på nytt, gruer hun seg spesielt til at akkurat det skal vises på TV.

– Jeg føler at det er veldig pute-TV når de filmer meg denne sesongen. Jeg er så forelska, og det gruer jeg meg til å se tilbake på. I tillegg er det veldig mye sykdom på skjermen denne gangen. Det har vært et veldig tøft halvår, hvor jeg har holdt på å gå på veggen og bli utbrent.

Bloggerne sesong 17 har premiere mandag 3. oktober på TV 2 play.