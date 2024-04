Stakk av med seieren: – Tenk at universet lot meg vinne

Årets sesong av Norges tøffeste har rullet over skjermen de siste fem ukene.



I forkant av det som er hennes siste sesong som programleder, holdt ikke Jørgine Massa Vasstrand (34) tilbake på lovordene.



– Det er bare å glede seg. Deltakerne er en fantastisk gjeng, og jeg tror dette kan være den beste sesongen så langt.

Torsdag kveld var det klart for finale, hvor det var Magnus Nybakk Pettersen (23), Hedda Schroeter Skaug (21), Torstein Risdal Hannås (22) og Styrk Eriksen (20) som sto igjen.

– Har jeg virkelig vunnet hele driten?



Etter en heseblesende duell mellom Torstein og Styrk ble det klart at det var Eriksen som vant den konkurransedrevede reality-serien.

– Akkurat nå er jeg skikkelig stolt over meg selv. Jeg trodde jo aldri jeg skulle gjøre det, sier Eriksen i finaleepisoden.

– Jeg har jo fått konkurranse og romantikk. Det er jo «The best of both worlds».

Når God kveld Norge tar kontakt for å gratulere, forteller Eriksen at det fortsatt ikke har gått opp for ham at han har vunnet.

– Tenk at universet lot meg vinne.



Han forklarer at han anså en annen deltaker som den sterkeste kandidaten til å stikke av med seieren.

– Torstein er jo han jeg har sett på som tøffest, og som den største konkurrenten, helt siden dag én.

– Jeg har også sett litt opp til han i løpet av oppholdet inne på Norges Tøffeste. Så det å få stå i finalen med han var helt rått.



Eriksen kan fortelle at deltakelsen har gitt ham mer enn en gullmedalje.

– Jeg sitter igjen med en opplevelse for livet og masse nye venner. Dette har absolutt vært en opplevelse jeg ikke ville vært foruten. Jeg angrer ikke på at jeg droppet jobbturen for audition.

– Vi har kontakt alle sammen, men jeg har nok mest kontakt med Rebecka og Torstein.

Kjærester



I slutten av mars kunne nemlig Eriksen og Rebecka Andersen (22) røpe at de to var blitt et par.



Eriksen er fra Hammerfest, mens Andersen er fra Kragerø, noe som gjør at paret for tiden har et avstandsforhold.

I mars avslørte 22-åringen at de ønsker å flytte sammen etter hvert.

– Det er veldig koselig. Planen er at Styrk skal flytte til meg til høsten, skrev hun i en melding til God kveld Norge da.

Eriksen er årets yngste deltaker. Han jobber i oppdrettsnæringen og har en drøm om å bli fallskjermjeger.