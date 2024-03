Stakk av med seieren i nervepirrende finale

Etter en tøff jaktstart rundt fyret på Lindesnes, ble det til slutt klart at det var Ole-Kristian Bryhn (34) og Anders Aukland (51) som skulle stå i finalen av Mesternes mester.

Tredjeplassen gikk altså til tidligere fotballspiller, Pål André Helland (34).

Finalekonkurransen gikk ut på at Bryhn og Aukland skulle kjempe i en hinderløpye på stranden. Her fikk de bryne seg på flere oppgaver, som blant annet inneholdt ballkordinasjon, hukommelse og rå muskelkraft.

Snublet på målstreken

Etter å ha ligget i tet store deler av konkurransen, får Aukland problemer rett før målstreken. Det gjør at Bryhn får hentet seg inn, og konkurransen inn mot mål blir jevn.

KJEMPET: Ole-Christian Bryhn og Anders Aukland kjempet mot hverandre i finalen av Mesternes mester. Foto: Alice Asplund

Plutselig skjer det som ikke skal skje, Aukland snubler nemlig ved målstreken, som resulterer i at Bryhn løper forbi ham og stikker av med seieren.

– Det er kjedelig å ryke på slutten. Jeg fikk ikke ballen over rampen, jeg hadde litt for lite fart. Da kom Ole i full fart bak meg og tok meg. Jeg er selvfølgelig skuffet, men sånn er det, sier Aukland.



Trodde løpet var kjørt



Bryhn selv ble overrasket over hvordan finalen endte.

– Det er helt sinnsykt at jeg skulle klare det her helt på slutten. Det var ikke i tankenene en gang at det skulle bli så tett, sier skytteren til God kveld Norge etter seieren.

SLUTTSPURT: Det var en jevn sluttspurt mellom de to finalistene. Foto: Alice Asplund

Bryhn forteller at han trodde løpet var kjørt da han havnet et stykke bak Aukland i hinderløypa.

– Jeg måtte bare fortsette å gi på, for man visste jo ikke helt hva som kunne skje. Det er helt enormt kult, jeg fatter ikke at det går an!

Skytteren fra Røyken ble hentet inn rett før innspilling av programmet, etter at MMA-utøver Emil Meek, måtte trekke seg fra programmet. Han har i programmet vist seg som en allsidig utøver og hevdet seg i flere konkurranser.

Han la opp skytterkarrieren i 2018 og jobber til vanlig i brannvesenet.