Søndag var det duket for finale i «71 Grader Nord – Team». Makkerparene som kriget seg til finalen var brødrene Martin Johnsrud Sundby og Sondre Sundby, og ekteparet Emil Gukild og Linnéa Myhre.

Etter å ha ligget et godt stykke bak brødrene, klarte Gukild og Myhre å hente seg inn mot slutten. Det ble dermed jevnt mellom ekteparet og Sundby-duoen.

SKYVESPILL: Siste del av finalen bestod av et skyvespill. Foto: Haakon Lundkvist

Etter å ha kjempet inn forspranget til brødrene, var det til slutt Gukild og Myhre som stakk av med seieren.

– Jeg var helt i sjokk da jeg så at Linnéa hadde løst skyvespillet og jeg bare kunne flytte to-tre brikker for å få ut vinnerbrikken, sier Gukild til God kveld Norge.

– Ristet av spenning

Den tidligere NRK-sportsprofilen forteller at finalen var det mest nervepirrende han har opplevd.

– Alt gikk i svart da jeg gikk frem mot flagget og jeg husker faktisk ikke hva som skjedde. Jeg våknet av at jeg klemte Linnéa og var utrolig rørt og stolt over hva vi hadde fått til sammen.



Gukild forteller at det var nervepirrende å havne bak brødrene i starten.

– I starten klarte vi å holde oss rolige, men mot slutten ristet jeg av spenning, men vi prøvde bare å gjøre vårt beste og tok dem igjen etter hvert.



– Hvordan var det å møte brødrene Sundby i finalen?



– Å møte Sundby-brødrene i finalen hadde vært en drøm fra dag en. Alle lagene på «71» var fantastiske folk og konkurransemennesker, men Martin har jeg fulgt som fan i flere år og det var derfor ekstra spesielt å møte han i finalen, svarer han.



TØFFE KONKURRENTER: Brødrene Sundby var tøffe konkurrenter i finalen. Foto: Haakon Lundkvist

– Sjokk og vantro



Myhre på sin side anbefaler ingen å jage brødrene Sundby. Hun forteller at det har kostet mye både fysisk og psykisk.

– Det var ikke akkurat overraskende at det var de to – de er to overmennesker både fysisk og mentalt, og hadde vært best hele veien. De var farlige konkurrenter, men også noen vi var litt redde for å slå, ettersom de ga alt for å vinne, og aksepterte ingenting annet enn seier, sier hun.



TV-profilen forteller at det tok en stund før hun skjønte at de hadde stukket av med seieren.

– Min første reaksjon var sjokk og vantro, og det tok egentlig ganske lang tid før jeg skjønte det. Deretter gikk tankene til Sundby-brødrene, hvor jeg ble lei meg på deres vegne. Det sto faktisk høyere enn gleden over seieren, forteller hun.



Savnet spesielt én ting

På spørsmål om hva som har vært det beste med deltakelsen, er de enige.

– Det beste med 71 var å oppleve det sammen med personen jeg elsker høyest i verden. Vi skapte minner for livet og fikk bekreftet at vi er et bra team, svarer Gukild.



GODT TEAM: Ekteparet er enige om at de er et godt team. Foto: Haakon Lundkvist

På spørsmål om hva som har vært det mest utfordrende, er svarene imidlertid svært forskjellig.

Gukild nevner de sterke konkurrentene, men Myhre savnet spesielt én ting på turen.

– Personlig var det å ikke ha tilgang til brus. Jeg merket hvor utrolig avhengig jeg var, og hvor vanskelig det var å akseptere at jeg ikke bare kunne kjøpe meg brus når jeg ville ha, sier hun og fortsetter:



– Jeg kan klatre høye fjelltopper med brukket fot og svømme i iskaldt hav med kuldeallergi når som helst, men å leve lenge uten brus tar rett og slett fra meg livsglede.