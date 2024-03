St. Sunniva tok med FpU-lederen på rosa løper

For første gang skal VILLOID-prisen: Årets Kvinner 2024 arrangeres.

Det er motenettstedet VILLOID som står for prisen, og nettstedet er av kvinner og for kvinner.

Årets Kvinner 2024 deles ut til en kvinne som det siste året har utmerket seg i næringslivet, i samfunnsdebatten eller i livet generelt.



22 ulike kvinner er nominert til prisen, blant dem er prinsesse Märtha Louise (52), Else Kåss Furuseth (43) og Jenny Skavlan (37).

For den aller første VILLOID-prisen var det operasjonssykepleier i Norwac-teamet i Gaza, Hilde Vollan som stakk av med prisen for årets kvinne.

– Takk til alle som har stemt på meg, og takk til juryen som har funnet meg verdig som finalist og vinner. Jeg har aldri tenkt at jeg har satt mitt eget liv i fare med å reise til Gaza, sa Vollan under takketalen.

Influenser og komiker St. Sunniva (31), og FpU-leder Simen Velle (24) - dukket opp sammen på den rosa løperen, etter kritikken de har mottat etter deres deltakelse i NRK-programmet «Debatten».

Trodde de skulle på date

Bakgrunnen for «Debatten» var at Velle uttrykte sin bekymring for sexkulturen i Norge.

Til God kveld Norge forteller Velle at han trodde han skulle på date med Tillson.

– Jeg tenkte at det var på tide å vise Simen hvordan kvinneverden er og litt kvinneissues liksom. Også tenker jeg at det er viktig å vise at vi er venner, og at det ikke er gutt mot jente, men menneskeheten mot det som er vanskelig, sier Tillson.



– Hvorfor takket du ja til å bli med Sunniva på løper?

– Hun er jo en av de råeste damene jeg kjenner, og jeg trodde jo at hun inviterte meg på en date. Men så skjønte jeg veldig fort at det var noe helt annet enn det, svarer Velle.

DATE?: Simon Velle trodde ikke han skulle på rosa løper da Sunniva Tillson spurte han om kvelden. Foto: Frode Sunde / TV 2

TRIO: Pia Tjelta er blant jurymedlemmene under årets prisutdeling. Foto: Frode Sunde / TV 2

POWER WOMEN: Iman Meskini dukket opp i hvit dress på den rosa løperen. Kjent fra «Power Women» og «Skam». Foto: Frode Sunde / TV 2

TIKTOK: Cecilia Teigen dukket opp i en blomstrete kjole på den rosa løperen, kjent fra TikTok og Snapchat. Foto: Frode Sunde / TV 2

STØTTE: Tinashe Williamson med følge. Begge kvinnene viste åpenbar støtte til Palestina på den rosa løperen. Williamson er også nominert til prisen for årets kvinne. Foto: Frode Sunde / TV 2

NOMINERT: Skjønnhetsinfluenser og grunder Eveline Karlsen er blant de nominerte til prisen for årets kvinne under kveldens prisutdeling. Foto: Frode Sunde / TV 2

DUO: TV 2-profil Cathrine Fossum sammen med tidligere sjefsredaktør i Se og Hør, Ellen Arnstad. Foto: Frode Sunde / TV 2

MIA: Skuespiller og sanger Mia Gundersen dukket opp i en blå, lille og grønn kjole på den rosa løperen Foto: Frode Sunde / TV 2

PODDUO: Influenser Jennie Sofie Lie Pickl sammen med influenser og podkastpartner KArianne Vilde Wølner. Foto: Frode Sunde / TV 2

PINK: Influenser og tidligere «Farmen»-profil Tonje Frigstad dukket opp i en rosa kjole på den rosa løperen. Foto: Frode Sunde / TV 2

AKTUELL: Artisten Chris Abolade er aktuell med albumet «Alle hater Chris». Foto: Frode Sunde / TV 2

PROGRAMLEDER: Alexandra Joner er for tiden å se på TV-skjermen i årets comebacksesong av «Love Island». Foto: Frode Sunde / TV 2

FLORAL: Bettina Claesson dukket opp på den rosa løperen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Christian Ringnes på den rosa løperen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Influenser og «Farmen»-vinner Tonje Garvik dukket opp i sort blazer på den rosa løperen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Saken oppdateres fortløpende!