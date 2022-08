Spolerte hverandres date: – Jentene begynte å gråte

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er godt kjent at «Funky»-tvillingene har et enormt konkurranseinstinkt, men noen ganger går det kanskje litt for langt.

Over flere år har seerne fått et innblikk i Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (32) og storfamilien hennes sitt liv gjennom dokusåpen «Funkyfam».

Dette har også gjort at vi har blitt kjent med brødrene Emil og Silas Massa Vasstrand (25).

Det har aldri vært en hemmelighet at flere i familien har et enormt konkurranseinstinkt, og for tvillingbrødrene er det intet unntak.

Hele livet har de eneggede tvillingene blitt sammenlignet med hverandre, og konkurransen om å være sterkest, tøffest og raskest har pågått hele tiden.

Dette resulterte i at de tidligere i år fikk sin egen serie kalt «Funkytwins», der familien utfordret dem i ti ulike grener for å finne ut hvem som er den «beste» tvillingen.

NY SESONG: Den nye sesongen av «Funkyfam» er allerede godt i gang. Foto: Thomas Qvale/TV 2

– Ble en del grining

I et intervju med God kveld Norge kan de imidlertid avsløre at konkurranseinstinktet ikke bare slår inn på trening. Det forekommer nemlig også på date.

– Vi har hatt masse konkurranser, ikke bare på trening. Det var en gang vi var på dobbeldate og i skjul prøvde å ødelegge for hverandre, eller svekke den andre, forteller Silas.

Han forklarer videre at de spilte et spill hvor man måtte trekke kort og svare på spørsmål, da de begge begynte å bevege seg litt utenfor selve spillet og svarte på spørsmål for den andre.

– På den måten kom det frem ting jentene ikke hadde så lyst å høre, og med en del vin innabords ble det litt mye og det endte med litt tårer.

– Ja, det ble en del grining, legger Emil til.

Heldigvis løste det seg veldig fint i etterkant, kan brødrene fortelle.

– Det skal være dritt å tape

I den nye sesongen av «Funkyfam» viser de nemlig stolt frem sine nye kjærester - Sanne Margrethe Solberg-Jünge og Ilia Marie Stenersen.

På spørsmål om kjærestene deres har like stort konkurranseinstinkt ler de begge to.

– Nei, ikke egentlig. Når vi er på gymmen da for eksempel, så er det ofte Emil og Sanne, mot meg og Ilia. Når jentene taper er de litt sånn «jaja, men det var gøy uansett da, vi fikk trent». Nei. Det er ikke sånn innstilling man skal ha. Det skal være dritt å tape, og det beste er å vinne. Også skal du gni det inn dersom du vinner, sier Silas.

- Ja, de er litt roligere, men de blir bedre og bedre. De merker at det betyr så mye for oss. De har ikke lyst til å tape, fordi de vet at det blir dårlig stemning fra vår side, legger Emil til.

Dette sier de om forlovelse

Selv om tvillingene konkurrerer i så og si alt, er det fremdeles en ting de lar være å konkurrere i - og det er familielivet. På spørsmål om det de konkurrer i å være først på forlovelse eller om de har førstemann til å gifte seg, rister begge på hodet.

– Eller det spørs jo hvordan man ser på konkurransen da, om det er førstemann eller sistemann. Det vet vi ikke helt enda, svarer Emil.

– Men har dere planlagt noe sånn da? At dere skal få barn samtidig?

– Nei, vi har ikke tenkt så mye på barn enda.

Likevel innrømmer begge guttene at familielivet er viktig, og at de begge ønsker seg en stor familie i fremtiden.

– Jeg tror ingen i familien kommer til å få et enebarn, for å si det sånn. Det er viktig med søsken, og det vet vi siden vi er vokst opp i en stor familie. Å ha noen å leke meg og å stole på. Jeg tror nok vi blir en enorm familie etter hvert, avslutter Silas.

Se Funkyfam hver mandag til onsdag på TV 2 Play og TV 2 Livsstil.