Gjettekonkurransen fortsetter. Allerede har Magikeren, Rotta, Kua og Skilpadda røket ut, og fire maskerte deltakere gjenstår i den femte sendingen av «Maskorama».

I kveldens sending synger deltakerne duetter i tillegg til en solosang.

Hvem trekker det korteste rett før finalen?

SPENT: Programleder Silje Nordnes er spent på kveldens opptredner. Foto: Espen Solli / Monster / NRK

Dette er de nye hintene:

Spirrevippen starter showet med låta «The logical song» av Supertramp.



STARTER SHOWET: Spirrevippen kick-starter kveldens sending. Foto: Espen Solli / Monster / NRK

Den blå fugleskikkelsen kommer med følgende hint:



«Jeg har underholdt deg, rørt deg, opplyst og varmet deg. Jeg har vært frustrert, irritert og lei meg. Men, du har også sett meg både smile og klemme. Selv om jeg har tjent til livets opphold på det motsatte.Det ruger på mange ideer og legger alt jeg har i at de skal fly høyt og lande mykt. Det kan man kanskje ikke si om min egen landing den gangen. Au. Hva tenker du? Har du nok info om hvem dette kan være? Stemmer det, har du nok peil? Hva om alt du vet er feil?»



Kattepusen er neste deltaker på scenen med sangen «The Joke» av Brandi Carlile.

I KJENT STIL: Kattepusen brukte i kjent stil halen som mikrofon. Foto: Espen Solli / Monster / NRK

«Men det er klart at denne kattepelsen skinner godt i scenelyset. Jeg gjør jo det. Èn opptreden igjen nå, også er det kanskje muligheter for å hente hjem noe gull. Jeg elsker bling. Jeg har riktignok noe liggende fra før. Jeg har vunnet selv når det har vært tøft og iskald konkurranse. Noen vil kanskje si at det ikke var en seier i tradisjonell forstand. Det er tross alt godt gjort å vinne når man er sist. Mjau. Men, nok om meg nå, blir ikke dette fint? Ja, jeg tenker jeg setter punktum der.»



Dommerne var meget imponert over kattepusen sin opptreden.

– Du må jo bli artist, roper Tete Lidbom.



Dommerne er splittet i hvem de tror gjemmer seg bak kattekostymet. Kevin Vågenes og Atle Pettersen er navn som blir nevnt.

Tredjemann ut er Romvesenet, med sangen «Iris» avThe Goo Goo Dolls.

ROMVESENET: Under kveldens sending valgte Romvesenet å synge en balade av Goo Goo Dolls. Foto: Espen Solli / Monster / NRK

Romvesenet kommer med disse hintene:

«I tiden etter min ankomst, lå jeg lavt i terrenget, helt til jeg en dag fikk et kall. At de ønsket en fremmed som meg velkommen. Rydd rullebanen. Her kommer jeg. De flokket seg rundt meg. Hva skal de gjøre? Kanskje hylle meg? Universets beste romvesen. De ante ikke. Det pekte på meg med noe skarpt og skinnende. HVa er det? Et slags trofe? Hva skjedde? Den gang var alt ukjent for meg. Jeg har riktignok vært høyt opp, samtidig hatt min runde i kjelleren.»



Siste solo-opptreden blir gjort av Spøkelset.



Foto: Espen Solli / Monster / NRK

Duettpartnere

I kveldens sending skal også Aleksander With, Alessandra, Mari Bella og YLVA opptre på Maskorama-scenen.

19 år gamle Mari Bella som nylig tok andreplassen i «Stjernekamp», skal opptre med Romvesenet i kveldens sending.



STJERNEDUO: Mari Bella skal synge med Romvesenet i kveldens «Maskorama». Foto: Monster/NRK

– Det blir en helt ny opplevelse. Selv om Romvesenet er sprudlende og har mye i seg, så er det litt vanskelig å se forbi at det er et menneske inni der og det å ikke kunne se ansiktsuttrykk er veldig spesielt, sier Mari Bella.

Sammen skal de synge Rihanna-låta «Only Girl (In the World)».

Aleksander With som også deltok i årets Stjernekamp, skal opptre sammen med den blå fugleskikkelsen Spirrevippen.

MATCHENDE: Aleksander With skal synge med Spirrevippen. Duoen har på seg et matchende blått hjerte på brystet. Foto: Monster / NRK

De skal fremføre Donna Lewis-låta «I Love You Always Forever».

– Dette blir det rareste jeg har gjort på en stund. Jeg tror det er lurt å bestemme seg for at man vet hvem som er bak maska, selv om man ikke gjør det, ellers blir man bare stående å lure på hvem det er mens man synger. Det er nok ikke så hensiktsmessig, forteller Aleksander With.

Spøkelset skal synge sammen med vinneren av MGP 2023, Alessandra. Sammen skal de synge låta «Bang Bang» av Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj.

BANG BANG: Spøkelset skal fremføre låta «Bang Bang» med MGP-vinneren. Foto: Monster / NRK

– Det er veldig rart og spesielt å synge mot en maske, men jeg tror det blir kjempebra. Jeg elsker låta og gleder meg skikkelig til å lage show på scenen, sier Alessandra

YLVA, kjent fra TV2-programmet «The Stream» i 2016, skal fremføre låta «Toxic» av Britney Spears sammen med Kattepusen.

SASSY-DUO: Kattepusen skal opptre sammen med sangerinnen YLVA. Foto: Monster / NRK

En låt YLVA synes kler dem begge.

– Det å synge med noen du ikke kan se ansiktet til er jo kjemperart, men Kattepusen har et bra kroppsspråk så jeg tror det kommer til å bli gøy! Bak maska tror jeg det befinner seg en veldig talentfull og litt sassy person. En om liker å være litt dramatisk, sier YLVA.