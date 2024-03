«Spillet»-aktuelle Line Andersen dukket opp på løper

VGTV fortsetter satsingen på komiker Martha Leivestad (29) – som igjen skal lage underholdning med Fetisha Williams (30).

Duoen var sist å se sammen i «Skål, Martha», men nå er de aktuelle med det ukentlige studioprogrammet «Martha & Fetisha».

I programmet skal duoen snakke om temaer som opptar dem – blant annet sex og vennskap.

MAKKERE: Komiker Martha Leivestad og podkast-profil Fetisha Williams. Foto: Markus Indrebø-Langlo

Torsdag kveld er det klart for premierefest på det nye programmet på Den gamle skobutikken i Torggata.



Første gang på løper



Den første duoen som dukker opp på rød løper, er «Love Island»-aktuelle Stine Ariana Johansen (26) og Maya Elvenes (25).

Jentene kan røde at dette er deres første gang på rød løper:

– Vi har aldri gjort dette før, så dette er jo veldig spennende, forteller jentene spent.



«LOVE ISLAND»: Stine Ariana Johansen og Maya Elvenes. Foto: Regine Caroline Filseth / God kveld Norge

Klar beskjed til kvinner

Hakk i hæl kommer «Spillet»-aktuelle Line Andersen (50). Andersen kan fortelle at hun sitter igjen med en helt spesiell følelse etter innspilling:

– Jeg sitter faktisk igjen med noe dere ikke forventer at vi skal sitte igjen med, og det er at jeg ønsker i fremtiden å ha mer tillit til andre folk.

– Vi har faktisk lært at vi må stole mer på folk i fremtiden, gjentar hun.



– Hva fikk deg til å si ja?

– Det rare svaret er jo «det er noe veldig gøy å gjøre noe du ikke vet hva er». For vi visste jo ingenting, forteller hun.

– Men så er det jo også sånn, som jeg lærte av min niese, at det er forskjell på hva som er skummelt og hva som er farlig, sier hun og understreker:

– Og det syns jeg vi jenter skal tenke masse på. La oss gjøre ting som er skummelt og så driter vi i det som er farlig.

PÅ LØPER: Journalist Line Andersen. Foto: Regine Caroline Filseth / God kveld Norge

Andersen er ikke den eneste som er aktuell i TV 2-programmet «Spillet», også en av kveldens hedersgjester, Martha Leivestad, er deltager.

Her ankommer hun med kveldens andre hedersgjest Fetisha Williams.



PELSEN ER PÅ: Fetisha Williams og Martha Leivestad. Foto: Regine Caroline Filseth / God kveld Norge

Sebastian Solberg (32) forteller til God kveld Norge at han er på boligjakt om dagen, men at det ikke er like enkelt:

– Er så jævlig lei av å ikke finne et sted å bo. Det tar bare så lang tid og folk er så jævla rike, så alle ting jeg vil ha, så kommer det folk som er for rikere og som tar de tingene jeg vil ha, forteller han spøkefullt.



32.åringen avslører at han drømmehuset er en stor villa, med lekerom, hjemmestudio til podkast, hvert et soverom til barna og sist men ikke minst:

– En svær provoserende walk in closet.

Og listen fortsetter:

– Jeg vil ha stor spisestue, basseng, hage og fontene. Men jeg har ikke råd til det da, legger han til.

TV-PROFIL: Influenser og TV-profil Sebastian Solberg. Foto: Regine Caroline Filseth / God kveld Norge

Moteprofilen Jenny Skavlan (37) var også å se på den røde løper.

Hun prydet løperen i knehøye sorte støvletter og God kveld Norge spør Skavlan, som for mange er ansiktet utad for miljøvennlig mote, hva hun syns om dagens trend med å bestille fra billige nettsider:

– Jeg tenker at det alltid er lurt å gå i sømmene på det man velger å kjøpe, promotere og de man velger å samarbeide med, sier hun.



