Sparte på morkaken – nå røper hun hvorfor

For fire uker siden ble reality-stjernen Kourtney Kardashian (44) mor til sitt første felles barn med musiker Travis Barker (48).

Fra før av har hun sønnene Mason (13) og Reign (8) og datter Penelope (11) med eksen Scott Disick (40).

Barker på sin side har to barn med ekskona Shanna Moakler (48) – Landon (20) og Alabama (17).

Nå fire uker etter fødselen, røper den nybakte Kardashian at hun sparte på morkaken og hvorfor.

Røper på Instagram

Torsdag ettermiddag la «Kardashians»-stjernen ut et bilde av «Mommy made encapsulation»-tilskuddene hennes på sin Instagram-historien.

På bildet ser man en avlang glassboks med kapsler - altså morkaken til 44-åringen som er omgjort til morkakepiller.

KAPSLER: Morkakepillene i kapseler. Foto: Skjermdump/ @kourtneykardash

«Dette er #NotAnAd. Ville bare dele noe jeg syntes var veldig nyttig for restitusjon etter fødselen,» skrev hun under bildeteksten.

Videre skriver hun noen av de mange helsemessige fordelene med morkakepillene, og hevder at de skaper høyere energinivåer, balanserer hormonnivåer, øker melketilførselen, reduserer sjansen for fødselsdepresjon og hjelper til med å miste babyvekten raskere.



LISTER OPP: Her lister hun opp alle helsefordelene, samtidig som hun viste frem noen av pillene. Foto: Skjermdump/ @kourtneykardash

«Alt i alt» skriver hun at morkakepillene skal hjelpe med en «raskere og bedre restitusjon etter å ha fått babyen» for mødre som nettopp har født.

Kokte morkaken

Dette er ikke første gang et medlem av Kardashian-klanen har spart på morkaken.

I sesong åtte av «Keeping Up With The Kardashians» kokte de morkaken til søsteren Kim Kardashian:

«Kim og jeg bestemmer oss for å marinere en saftig morkake, koke den og servere den til alle under en middag,» sa Kourtney i episoden.

Kourtney og Kim er heller ikke de eneste i Kardashian-familien som nyter de helsemessige fordelene ved å innta morkake.

Søsteren Khloé Kardashian innrømmet også i 2018 at hun ville spise morkaken sin.

Akutt fosteroperasjon

Kourtney Kardashian har tidligere åpnet opp om at hun opplevde vanskeligheter under sitt siste svangerskap, som resulterte i at hun trengte en akutt fosteroperasjon for å redde livet til sønnen Rocky:

«Jeg er evig takknemlig for mannen min som hastet til min side fra turné for å være med meg på sykehuset og ta vare på meg etterpå, min klippe. Og til mamma, takk for at du holdt meg i hånden gjennom dette», skrev Kourtney da på Instagram.

Hun påpekte også at som en kvinne som har hatt tre tidligere svangerskap, som var relativt enkle, har hun nå en ny respekt for mødre som også har hatt problemer:

«Jeg tror ikke noen som ikke har vært gjennom en lignende situasjon kan begynne å forstå den følelsen av frykt. Jeg har en helt ny forståelse og respekt for mammaene som har måttet kjempe for babyene sine mens de var gravide».