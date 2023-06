Sov med bibelen i seks måneder for å finne voldelig side

Den svenske skuespilleren, Noomi Rapace (43), slo gjennom i sin karriere da hun spilte den kyniske hackeren Lisbeth Salander i filmatiseringen av Stieg Larssons «Millennium»-triologi.

Kort tid etter satte hun fart på sin internasjonale karriere og ble et ettertraktet navn i Hollywood.

Hun har vært med i en rekke store Hollywood-produksjoner, blant annet, «Sherlock Holmes: A Game of Shadows», «Jack Ryan» og «Prometheus».

Fanatisk religiøs

Nå er hun aktuell i den nye western-serien «Django»,som vil være tilgjengelig på SkyShowtime fra 3. juli. Rapace spiller rollen Elizabeth. Medskuespillerene hennes i serien er blant andre Matthias Schoenaerts (45), Nicholas Pinnock (49) og Lisa Vicari (26).

I et ekslusivt intervju med God kveld Norge åpner Rapace opp om den fanatisk religiøse rollen, som utfører voldelige handlinger i Guds navn.

AKTUELL I NY SERIE: Noomi Rapace spiller Elizabeth i den nye serien «Django». Det har bydd på utfordringer. Foto: Cos Aelenei

Serien er basert på kultfilmen til den avdøde italienske regissøren, Sergio Corbucci, hvor serien utspiller seg i New Babylon på sent 1800-tallet.



Django leter etter de som myrdet familien hans, men han finner ut at datteren Sarah overlevde og befinner seg i New Babylon. Datteren vil imidlertid ikke ha faren sin der, og hun er i ferd med å gifte seg med John Ellis, grunnleggeren av byen.

Django gir seg derimot ikke, og det viser seg at han, Sarah og John er pakket inn i et nett av mørke hemmeligheter som er bestemt til å dukke opp igjen.

Sov med bibelen i seks måneder

Rollen Rapace er å se i alle de ti episodene, og hun beskriver Elizabeth som en karakter som er fanatisk religiøs og utfører voldelige handlinger i Guds navn. Det for å gjøre seg selv ren og for å fri fra seg selv fra mørket.



– Hun har en ekstremisme med seg, men det kommer fra et knust hjerte, sier Rapace til God kveld Norge.



Skuespilleren forteller at det som har vært det mest utfordrende med rollen var å bygge henne fra et sted med følelser, og virkelig la alt komme fra desperasjon og lidenskap.

– Så selv voldelige hendelser skulle komme fra et sted som man kan forstå og relatere til, sier den svenske skuespilleren.

KNYTTET TIL GUD: Rollen Rapace spiller i «Django» er en religiøs fanatiker. Foto: Cos Aelenei

For å tolke rollen og relatere til Elizabeth, sov Rapace med en bibel ved siden av seg i seks måneder.

Hun forteller overfor God kveld Norge at hun leste utdrag og gikk for de mest ekstreme sitatene og de mørkeste sidene ved Bibelen.

– Det for å finne den voldelige siden med religion, og hvordan det kunne bli tolket inn i hennes verden. Jeg gikk virkelig inn i den religiøse siden ved meg selv når Elizabeth levde i meg.



Nerver og adrenalin

Rapace røper at hun selv ikke er koblet til én spesifikk Gud, men at hun er spirituell.

– Jeg vokste opp i et hjem hvor min mor hadde alle religionene i huset. Hun har en liten Buddha, Jesus på korset, hindu-guder og en drømmefanger på veggen. Jeg vokste opp i et aksepterende hjem, uttaler hun.



I serien, som skal utspille seg sent på 1800-tallet, jobbet Rapace med hester, og hun fikk tilsynelatende kjenne på nerver og adrenalin.

Hun forteller nemlig at når en jobber med hester så vet man aldri hva de kommer til å gjøre.

– Det er en sekvens mot slutten av serien hvor jeg rir gjennom ild og røyk. Hesten min Benedict var en nydelig spansk hest, og ved han kunne jeg føle at hesten også kjente på nerver og adrenalin, det pomper i de også, sier hun og legger til:

– Jeg måtte være veldig obs og lese kroppsspråket til hesten, jobbe med ham og kommunisere med ham, «vi er i dette sammen, ro ned».



KVINNE I EN MANNS VERDEN: Rapace legger ikke skjul på at rollen hun spiller er en kvinne i en manns verden. Foto: Cos Aelenei

Kvinne i en manns verden

I serien har Elizabeth en sønn, i likhet med Rapace i det vanlige liv. Sammen med eksmannen, skuespiller Ola Rapace (51), har de sønnen Lev (20).

Rapace legger ikke skjul på at hun prøver å grave ut ting ved seg selv, som kan tas med inn i rollen.

BARN SAMMEN: Noomi Rapace har en sønn sammen med den svenske skuespilleren Ola Rapace. Foto: AFP Photo / Vinvenzo Pinto

– Elizabeth er mer brutal og har ekstreme metoder for å forberede sønnen sin på et liv uten henne. Jeg tror hun har en følelse eller en frykt for at hun ikke kommer til å være der lenger, sier Rapace.



Hun forteller at på den tiden serien utspiller seg ble folk fortere syke og døde, og at Elizabeth må kjempe denne krigen.

– Hun prøver å forberede sønnen med sine egne ekstreme metoder, og det kan bli ganske mørkt, legger hun til.



– Nekter å være et offer



Rapace presiserer at oppveksten til hennes egen sønn åpenbart ikke har vært i nærheten av noe sånt. Hun bor sammen med sønnen i London, og hun har hatt flere samtaler med ham om hva han skal gjøre om noe skulle ha skjedd.

– Ting skjer, tyverier osv. Vi har hatt samtaler om at hvis noen overfaller ham så enten løper du veldig fort, eller sloss tilbake, sier hun.



Det er disse samtalene Rapace har tatt med seg inn i rollen som mor i «Django».

Til tross for at Elizabeth har en brutalitet og er ekstremt voldelig, kan Rapace kjenner seg igjen i karakteren.

– Jeg utøver ikke vold og tror ikke på vold. Men jeg tror det jeg kan relatere til i henne er en styrke. Hun er en kvinne i en manns verden, og hun nekter å være et offer.