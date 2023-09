Søsteren om Céline Dion: – Det kan ikke ende slik

Sangerens søster forteller at tilstanden har forverret seg.

I desember 2022 avslørte den kanadiske sangeren Céline Dion (55) at hun har fått påvist en sjelden nevrologisk lidelse. I mai måtte superstjernen avlyse alle turnéplanene sine.

I en nylig uttalelse til Le Journal de Montréal, fortalte Dions søster Claudette (74) at det ikke går så bra med sangeren.

– Vi klarer ikke å finne noen medisin som virker, men det er viktig å beholde håpet.

Kan ikke opptre

Dion er rammet av et autoimmun stivhetssyndrom, kalt stiff person sydnrome. Sykdommen er en svært sjelden nevrologisk tilstand og fører til smertefulle kramper som følge av muskelsammentrekninger.

I tillegg til vonde sammentrekningene, blir musklene stadig stivere etter hvert som sykdommen utvikler seg.

De som er rammet blir ofte nærmest som statuer, fordi musklene låser seg helt. Det er ulikt hvor hardt man blir rammet av sykdommen.

For Dion har tilstanden forverret seg såpass mye at hun ikke lenger kan opptre.

Søsteren forteller at deres andre søster, Linda, har flyttet inn til sangeren i Las Vegas, for å hjelpe henne med hverdagen.

Imponert over pågangsmotet

Videre til Le Journal de Montréal sier Claudette at hun er glad for at Dion avlyste turneen sin, istedenfor å måtte utsette den gang på gang.

Under et besøk hos TV-programmet «Bonsoir bonsoir», fortalte Claudette hvor imponert hun er over lillesøsterens pågangsmot.

– Hun jobber hardt, og vi er sikre på at ting blir bedre. Det kan ikke ende slik.