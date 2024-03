Sophie Stray Spetalen deler gladnyhet: – Markerer en ny retning for meg

NYTT STEG: Sophie Stray Spetalen tar nytt steg som artist. Foto: Jonas Been Henriksen

Milliardærarvingen tar et nytt steg i musikkarrieren.

Sophie Stray Spetalen (20) kunne tirsdag dele nyheten om at hun har signert med plateselskapet Rolig Records.

I et intervju med God kveld Norge forteller milliardærdatteren at signeringen «markerer en ny retning» for henne musikalsk.

– Jeg har hatt en del sessions med Kristoffer Grobstok hos Rolig Records og likte meg veldig godt der. Da ble det naturlig for meg å samarbeide videre med de.



Stray Spetalen forteller at hun også er stor fan av Rolig Records andre artister, som Chris Abolade og Adrian Amara. Noe hun mener kommer til å skape et inspirerende arbeidsmiljø og en spennende dynamikk.

– Jeg gleder meg til å utforske sounds og utvikle musikken min, noe som blir ekstra spennende med flinke folk rundt meg.

– Jeg har jobbet på mange nye låter i den siste tiden og gleder meg til å dele.

Stray Spetalen røper at hun slipper ny låt allerede den 15. mars.

Sangeren har sluppet flere låter, blant annet «Land of horses» og «Born to ride», sammen med stjerneprodusent, Alan Walker. På Spotify har hun 336.335 månedlige lyttere.

SIGNERT: Gladnyheten forteller Sophie Stray Spetalen om til God kveld Norge. Foto: Privat

Henrik Overå, daglig leder i Rolig Records forteller at plateselskapet ser stort potensial i Stray Spetalen.

– Først og fremst er Sophie Stray en utrolig dyktig og talentfull artist med et stort potensial. Dette potensialet mener vi at Rolig Records kan fortsette å dyrke sammen med Sophie. I tillegg er det viktig å satse på kvinnelige norske artister som er motiverte for å nå målene sine.

Overå beskriver også Stray Spetalen som en dyktig låtskriver med en utrolig bra stemme.

– Man merker at hun har jobbet med musikk lenge, til tross for ung alder. Sounden hennes er veldig rå, og passer uttrykket og profilen til Rolig Records bra. Og ikke minst er hun jo dødskul.