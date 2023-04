Sophie Elises ekskjæreste snakker ut om utroskapen for første gang

GOD KVELD NORGE (TV 2): I den nye boka «Gi slipp» snakker Kasper Kristoffersen for første gang ut om utroskapsskandalen.

Torsdag lanseres boka «Gi slipp» av Kasper Kristoffersen (29).

Kristoffersen er for mange kjent som ekskjæresten til en av Norges største influensere, Sophie Elise Isachsen (29).

De to var et par fra 2017, frem til bruddet ble kjent i juli 2021. Dette var etter at Isachsen returnerte fra det årets Farmen Kjendis.

Etter at bruddet ble offentlig kjent florerte det rykter om at Isachsen skal ha vært utro inne på gården med en annen deltaker. Dette bekreftet influenseren først i november 2022, da hun gjestet podkasten «Ida med hjertet i hånden».

– Jeg har aldri vært utro eller i nærheten av utro før det skjedde, og det tenkte jeg ikke var noen ting jeg noensinne kunne gjøre, fortalte hun i episoden.



Videre innrømmet Isachsen at hun ikke angrer på valget hun gjorde inne på gården.

– Hadde dette vært i virkeligheten hadde jeg aldri kommet til det punktet med en annen person. Jeg var isolert på en gård men noen som jeg fikk følelser for, og som jeg valgte å gå for, og jeg visste hva konsekvensene kom til å være.

– Jeg fulgte hjertet mitt, dumt som det kanskje var.



Vill festing, rusbruk og angst

Dette er Kristoffersens første bokutgivelse, som i stor grad handler om hans personlige reise innenfor meditasjon. I starten av boka fortelles det åpent om vill festing, rusbruk og angst. Han forteller også om da han traff Isachsen.

Det skal ha skjedd en sommerdag i 2017. De kjente hverandre fra før, men hadde ikke møttes på mange år. Kristoffersen omtaler Isachsen som «selveste Sophie Elise», og er full av lovord om influenseren.

Kristoffersen legger imidlertid ikke skjul på sine ambivalente følelser til det å involvere seg med hun som ble kåret til landets mektigste mediekvinne i 2015.

«Dessuten hadde kjendisstatusen hennes gitt meg en del fordommer som gjorde meg usikker på om det egentlig var så lurt å ha en romantisk relasjon med en som henne. Jeg var redd for hva folk ville si. Og kanskje litt feig. Siden såpass mange mente noe om henne, ville det bety at folk ville mene det samme om meg også, tenkte jeg».



«Jeg kunne ligge oppe om nettene og lure på om det i det hele tatt var mulig å bli psykolog dersom jeg ble sammen med en som henne. Jeg måtte gå mange runder med meg selv da hun inviterte meg til å komme og besøke henne i Oslo».

Etter hvert klarte Kristoffersen å se forbi fordommene han hadde mot Isachsen, og de to ble et par.

Vanskelig for å akseptere kritikken



Den nybakte forfatteren klarte imidlertid ikke å vende seg til at han nå var sammen med den mye omtalte influenseren.

Kristoffersen skriver at han hadde vanskelig for å akseptere kritikken som haglet rundt kjæresten hans, og følte seg tidvis ganske truffet av den selv også.

«Siden Sophie var min kjæreste, føltes kritikken like mye rettet mot meg som mot henne».



På dette tidspunktet forteller Kristoffersen at han fremdeles slet med angst og vonde tanker, og at det toppet seg da innspillingen til TV-serien «Sophies verden» gikk i gang.

Han skulle dermed debutere foran kamera for første gang, noe han overhodet ikke så frem til. I boken beskriver han det nærmest som en plikt, ettersom han hadde valgt å være sammen med Isachsen.

«Å si nei til filmingen ville vært det samme som å si nei til Sophie og ja til angsten, noe som var det siste jeg ville».

Han understreker imidlertid at Isachsen aldri tvang eller presset han til noe han ikke hadde lyst til. De hadde gjensidig respekt for hverandre, noe Kristoffersen tror var en stor styrke i forholdet deres.

Sprekker i forholdet

I boken kommer det frem at det slo sprekker i forholdet en god stund før Isachsen var med på Farmen.

«Vi var begge så travle at vi knapt så hverandre. Mens hun drev en suksessfull millionbedrift med alt det innebar – stress, ansvar og søvnmangel – jobbet jeg hundre prosent i barnevernet, i tillegg til at jeg var i oppstarten med noe som kanskje ikke kom til å generere noe økonomisk i det hele tatt. Det oppsto en skjevhet mellom oss».

Forfatteren skriver at det små bagateller utviklet seg til dyptgående krangler, som til slutt resulterte i at han rundt juletider 2020 var nær å gjøre det slutt med influenseren.

«Hun kunne stirre meg lenge inn i øynene og si: – Skal du slå opp med meg nå? Selv ikke da fikk jeg meg til å si noe. Jeg klarte det bare ikke».

De bestemte seg til slutt for å prøve parterapi, men hendelsen på Farmen skulle likevel vise seg å være avgjørende for forholdet.



– Sophie er død

Noen uker inn i Isachsens Farmen-opphold får Kristoffersen en telefon fra søsteren sin, som på daværende tidspunkt jobbet som Isachsens assistent. Hun kunne fortelle at Isachsen hadde vært utro inne på gården.

«Jeg ville sende Sophie verdens styggeste meldinger. Fortelle verden at hun var ei hore. Såre henne. Ligge med andre. Dyrke det faktum at jeg var skadeskutt. F U C K Y O U !», skriver Kristoffersen i boken.

Allerede samme kveld som Isachsen kom ut fra gården, dro Kristoffersen til hotellet der produksjonen og deltagerne bodde for å prate med henne. I boken beskriver han ekskjæresten som ugjenkjennelig.

«– Sophie er død, sa jeg da jeg ringte mamma fra bilen litt senere på kvelden. – Død? sa hun. – Hva er det du sier?

– Den Sophie jeg kjente før gården, er ikke her lenger, fortsatte jeg».

Isachsen om boken

I podkasten «Sophie og Fetisha» snakker influenseren ut om sine tanker rundt ekskjærestens nye bok og hva hun tenkte da hun leste den.

– Jeg leste den da det var midt i da alt det andre skjedde, og jeg tenkte herregud, «here we go again». Men han er en veldig fin person som aldri ville gjort noen ting for å sverte meg, sier hun i episoden som har blitt kalt «Når eksen gir ut bok».

– Alle vet jo hva som skjedde og hvordan det ble slutt, men utover det er det ingenting å hate meg for i forholdet, fortsetter hun.

– Fikk sjokk

Videre sier Isachsen at det er surrealistisk å lese om seg selv fra noen andres øyne, som har vært så tett på henne.

– Jeg ble på en måte kjent med meg selv på en helt annen måte. Jeg fikk sjokk da jeg leste om hvordan det føltes for han å møte meg første gangen. Det er beskrevet på en veldig kjendis og starstruck-aktig måte. Det er koselig og veldig fint beskrevet.

Isachsen mener at boken er fint skrevet og at hun ønsker eksen alt godt.

– En stor del av forholdet vårt var jo å lese, og den er veldig bra skrevet, så jeg kan genuint anbefale den.

Fikk en avslutning på forholdet

Etter det som skjedde på Farmen, forklarer Isachsen at hun og Kristoffersen fortsatte å bruke tid sammen, men at det brått tok slutt.

– Det var det han som tok initiativ til, fordi jeg var jo på vei videre. Men jeg trodde jo at vi fortsatt kunne ha en relasjon som venner og jeg skjønte ikke hvorfor det kom så brått, at vi gikk fra venner til å ikke være venner lenger.

ANBEFALER BOKA: Sophie Elise Isachsen sier i sin podkast at hun anbefaler alle å lese ekskjærestens bok. Foto: Terje Pedersen

– Men det blir forklart i boka, så jeg fikk en closure, som jeg ikke visste at jeg trengte. Så jeg satt egentlig bare igjen med en god følelse, og anbefaler å lese den.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Sophie Elise Isachsen og Kasper Kristoffersen i denne saken, foreløpig uten å lykkes.