Sophie Elise snakker ut om feiden med Fetisha

I juni ble det kjent at influenserne Sophie Elise Isachsen (28) og Fetisha Williams (30) avslutter sitt podkast-samarbeid.

– Det er med et tungt og forvirret hjerte jeg kommer med denne beskjeden, og lang historie kort: Sophie har trukket seg fra podkasten, så ja … det er egentlig det, sa hun i forrige episode.



Dette sa Williams om podkastbruddet den gang.



Den siste tiden har det vært stille fra Isachsen sin side, nå kommenterer hun «bruddet».

God kveld Norge møter Isachsen under Isabel Raads avskjedsfest før sistnevnte forlater Norge.

– Uansett hvordan dette kommer til å høres ut når alt kommer til alt, er du venner eller ikke så er det en businesskonflikt eller avgjørelse, sier hun.

Hun forteller at for henne så er hun ikke sur på sin tidligere makker, men at hun har gjort det som føles riktig for henne.

– Er du og Fetisha fremdeles venner?



– Venner og venner. Man trenger nok en liten pustepause etter det der. Jeg gjør ikke det, men jeg kan ikke snakke på vegne av andre, sier Isachsen til God kveld Norge.