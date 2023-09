Sophie Elise-selskap brøt skatteloven

SKATTETULL: Sofie Elise Steen Isachsens selskap Sophie Elise AS får refs av revisor. Her deltar hun på morgenseminaret «Ny sakprosa til nye lesere». Foto: Vidar Ruud/NTB

Sophie Elise AS omsatte for solide 7,4 millioner kroner i 2022 og hadde et driftsresultat på nesten 3,2 millioner. Så det er ingen fare for at selskapet skal gå konkurs.

Men revisor mener selskapet har brutt skattebetalingsloven og avlagt årsregnskapet for sent.

«Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist», skriver statsautorisert revisor Susann Thorvaldsen i KPMG i sin beretning.



Sophie Elise AS brøt skatteloven. Foto: Terje Pedersen/NTB

Hun påpeker at det er styrets leder og daglig leder som har ansvaret for dette. Sofie Elise Steen Isachsen har begge rollene.

– Levert for sent



Lenger ned i beretningen skriver hun:

«Selskapet har ikke behandlet skattetrekkmidler i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5-12».



I følge skattebetalingsloven § 18-1 kan unnlatt gjennomføring av forskuddstrekk og skattetrekk straffes med bot eller fengsel i grove tilfeller. Straff kommer ikke til anvendelse hvis de beløp som er eller skulle vært trukket, likevel blir innbetalt til rett tid.



Faren til Sophie Elise, Jan Olav Isachsen, har styrt økonomien til bloggeren og forfatteren under hele hennes karriere. Han mener det er revisjonsselskapet KPMG selv som har skylden for bruddet på skattebetalingsloven.

– Årsaken til dette er at skattepapirene ble levert fire dager for sent. Det var KPMG som skulle gjøre dette. Så det får de sette på sin regning, sier Isachsen.



STYRER ØKONOMIEN: Jan Olav Isachsen styrer pengene til datteren Sophie Elise. Foto: Thomas Evensen

KPMG-revisoren skriver til God kveld Norge at: «Av hensyn til vår taushetsplikt kan jeg ikke uttale meg».

8 millioner ikke nok

Sofie Elise Steen Isachsen har de siste årene omsatt for millioner av kroner og i rekordåret 2021 endte det på over 8 millioner kroner.

– Planen min om ti år er å være økonomisk uavhengig, sa hun til Torbjørn Røe Isaksen i podkasten Stopp Verden hos E24 og tilføyer:

– Åtte millioner gjør deg ikke økonomisk uavhengig. Så det er min plan, og da må man starte noe eget som kan eskalere til noe stort som man kan selge.

Ingen suksess

MOTERIKTIG: Sophie Elise har etablert et solbrilleselskap. Foto: Faksimile The Shade

Men ikke alt Sofie Elise Steen Isachsen tar i blir gull. Hennes samarbeid med Marthe Skappel om en solbrillekolleksjon har hittil ikke vært noen stor suksess. I 2022 gikk The Shade AS 470 000 kroner i underskudd.