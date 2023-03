Sophie Elise om NRKs håndtering: – De har feilet

Sophie Elise Isachsen (28) og Fetisha Williams (28) er ute med ny podkast etter avbrutt samarbeid med NRK.

I den ferske episoden blir det kjørt i gang en spørsmålsrunde, hvor influenserne letter på sløret om den siste tiden.

Her forklarer de blant annet sin side av hva som skjedde da de brøt samarbeidet med rikskringkasteren.

– Jeg tror at hvis vi fortsatt hadde vært der, hadde det vært en evig rokamp om at vi ikke egentlig hører hjemme der, sier Isachsen.

– Feilet i å se menneskene

I september i fjor startet influenserne opp podkasten «Sophie og Fetisha» hos NRK. Det var tidligere denne måneden samarbeidet ble avsluttet.

Isachsen er klar i talen på at hun mener situasjonen burde blitt håndtert annerledes.

– Systemet i toppen har ikke behandlet denne saken så ryddig som de har kunnet. De har ikke minst feilet i å se menneskene som faktisk har vært oppdragsgivere og som har vært der og gjort en jobb. De har dem ikke sett, sier hun.

Holdningsendring fra ledelsen

Podkast-duoen har tidligere uttalt at de opplevde en holdningsendring fra ledelsen i NRK, som de også anklaget for manglende støtte.

– NRK var velkjent med våre kommersielle engasjementer da de sa ja til podkast-konseptet «Sophie & Fetisha», sa Isachsen.

Williams og Isachsen mener det virker som at NRK har stilt andre krav til dem sammenliknet med andre NRK-profiler, noe duoen har opplevd som «påfallende».

Reagerer på «Debatten»

En annen ting influenserne reagerer på i podkast-episoden er episoden av «Debatten» hvor podkasten ble diskutert.

– Jeg stilte ikke fordi jeg oppriktig ikke skjønte hva jeg skulle gjøre der. Skulle jeg forsvare hvorfor vår podkast finnes eller hvorfor jeg finnes, sier Isachsen spørrende.

Videre forteller influenseren at hun ble kontaktet av NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen i forkant av sendingen.

– Det som jeg synes var sykt med hele situasjonen, var at kvelden før så ringte Vibeke meg. Hun ville forberede meg på hva hun kom til å si.

Isachsen beskriver samtalen som hyggelig, hvor hun skal ha mottatt mye skryt fra Haugen.

– Hun sa at hun digger innholdet vi lager og at hun var superstolt over å ha den på NRK, at hun skjønte at det er for en annen målgruppe enn henne, men at hun digget den. Det skulle hun «backe» i debatten. Derfor ble jeg overrasket over at det ikke skjedde.

Williams sier seg enig med podkast-kollegaen:

– Jeg hadde underkjeven nedpå knærne, sier hun om sendingen.

NRK er forelagt uttalelsene, men ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Feilkommunikasjon

Isachsen og Williams ble signert hos rikskringkasteren for å produsere innhold for unge voksne. Dette mener influenserne at har blitt feilkommunisert.

– Grunnen til at vi ble signert var fordi vi kunne nå målgruppa 20-30. Når det har blitt kommunisert ut at vi skulle nå unge lyttere, er det ikke riktig, vi skulle nå ut til de på vår alder. Vi har gjort jobben vår, sier Isachsen i podkasten.

Williams mener de to må ta en del av det de omtaler som feilkommunikasjon på sin egen kappe.

– Vi tar jo den kritikken fordi det har jo sittet løst i kjeften vår også. Unge lyttere er jo noe jeg også har sagt, men det var da unge voksne, sier hun.

18-årsgrense

Williams sin manager, Wilde Siem forteller at det vil bli 18-årsgrense på den nye podkasten.

Foreløpig spilles episodene inn hjemme hos Isachsen, men planen er at de skal finne seg et mer langsiktig hjem snart.

– Nå sitter vi altså å podkaster fra sengen min, det er jo fordi vi ikke lenger er på NRK, sier Isachsen i starten av episoden.