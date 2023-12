Sophie Elise: Mistet barn tidligere i år

Saken oppdateres



– På min andre ultralyd viste det seg at hjertet hadde sluttet å slå. Det var ikke lenger noe liv i magen – selv om alt hadde vært fint forrige gang, skriver hun.



I november delte Sofie Steen Isachsen (28), eller bare Sophie Elise at hun og kjæresten skulle bli foreldre.



Gravid-magen viste hun for første gang frem i motemagasinet ELLE.

Mistet barnet

Nå forteller Isachsen at hun også var gravid tidligere i år, men mistet barnet.

Det melder hun selv på Instagram.

– Tidligere i år var jeg også gravid – det var det beste som har skjedd meg. I en lang stund følte jeg at livet mitt manglet mening, det hadde vært overfladisk så lenge, og til slutt, ganske mørkt- Det var som om en brikke falt på plass, for meg var dette det viktigste i livet mitt. Alt ga liksom mening, skriver Isachsen i innlegget.

Under den forrige graviditeten skal hun ha fortalt om nyheten til sin nærmeste familie og venner, og kjøpt en liten bamse til den kommende babyen.

Traumatisk

Isachsen skriver videre at under hennes andre ultralyd skal hjertet til babyen ha sluttet å slå.

– Da hadde jeg allerede vært gravid såpass lenge, og gledet meg så mye, at det kom som et enormt sjokk. Sykehuset som ga meg beskjeden måtte gi meg et skriv med hjem, hvor de forklarte hva som hadde skjedd – fordi jeg hadde så panikk og nektet at det var sant.

Aborten skal ha tatt flere dager, og beskriver det hele som traumatisk.



– Jeg følte jeg havnet i ingenmannsland. Jeg var ikke lenger gravid, men i hodet mitt var jeg ikke klar for å gi slipp.

Da Isachsen ble gravid igjen, var det «fantastisk, men også skummelt».

– Jeg ventet bare på samme beskjed denne gangen – at hjertet har sluttet å slå. Ingen ord kan beskrive hvor glad jeg er, hvor glad kjæresten min er, for at alt så langt går bra.

– Hver gang jeg er på ultralyd tør jeg ikke å se på skjermen før jeg hører hjertet,