Sophie Elise kastet ut av Tinder

Sammen med venninne og influenser Fetisha Williams (28), har Sophie Elise Isachsen (28) podkasten «Sophie & Fetisha» gjennom NRK.

Podkasten har tidligere skapt debatt, da influenserne uttalte at kondombruk var «fette nørd».

I en episode som kom i begynnelsen av januar, kunne Williams avsløre at hun hadde blitt singel. Dette litt over ett år etter at hun bekreftet at hun hadde fått seg kjæreste.

– Går inn for å være alene

Singellivet til Williams er derfor et tema i torsdagens podkast. Her forteller 28-åringen at hun trives godt i eget selskap.

– Jeg går inn for å være alene dette året her, men jeg vil gjerne ha en rekke elskere, ler hun.

Makker Isachsen spør så om hun er på noen datingapper.

PODKAST: Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams lager podkast sammen. Foto: Henriette Dhli

– Ja, jeg er på datingapper, svarer Williams.

Isachsen ber henne deretter forklare hvordan Tinder-profilen hennes ser ut.

– Jeg har to bilder, og bioen min er: «skal vi spise østers og drikke Crémant?».

– Har du bare to bilder? spør en undrende Isacshen.

– Ja, jeg har to bilder. Jeg føler det er nok, men også for lite til at folk tenker at profilen er fake. Det er veldig mange som spør meg om dette er min ekte profil, også sender de meg melding på Instagram, ler hun.

Gjentakende problem

Det er her Isachsen kommer med sin egen Tinder-avsløring.

– Ja, før jeg ble kastet ut av Tinder, fordi jeg visstnok hadde en fake profil – noe jeg ikke hadde, så var det så mange som spurte meg: «er dette din ekte profil?». Hva skal man si da?

Influenseren forteller videre at det ikke var noen som trodde på at dette var hennes ekte profil, og at hun dermed endte opp med å bli kastet ut til slutt.

Å bli kastet ut av Tinder fordi du er en kjent profil, ser ut til å være et gjentakende problem hos datingappen.

Også influenser Tonje Frigstad kunne fortelle at hun ble utestengt fra appen fordi de trodde at profilen var falsk.

– Jeg har blitt blokkert på livstid fra Tinder, siden folk rapporterte meg! Jeg måtte jo sende verifiserings-bilder i alle slags vinkler, og likevel trodde de ikke på meg, fortalte hun til God kveld Norge i forbindelse med TV 2s høstlansering i 2022.

God kveld Norge har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Sophie Elise Isacsen.