Sophie Elise-godteri skrinlegges

GOD KVELD NORGE (TV 2): I februar kunne God kveld Norge avsløre at Rema 1000 valgte å fryse lanseringen av Sophie Elises godteri, «Candy Girl». Nå har de valgt å skrinlegge hele lanseringen.

TATT ET VALG: Rema 1000 har nå tatt et valg om å skrinlegge Sophie Elises godteri-prosjekt, «Candy Girl». Foto: Terje Pederse/NTB /Faksimile

Etter en massiv mediestorm rundt Sophie Elise Isachsen (28), har Rema 1000 nå valgt å skrinlegge lanseringen av godteriet «Candy Girl».

Bakgrunnen for mediestormen var at influenseren la ut et bilde på Instagram, der hun poserte sammen med en venninne som holdt en liten pose med noe som så ut som hvitt pulver i.

Bildet førte til en heftig debatt, som endte med at Isachsen og podkastkollega Fetisha Williams (29) trakk seg fra samarbeidet med NRK.

Midt i oppstyret skulle Isachsen lansere sin nye merkevare - godteriet «Candy Girl», som skulle føres av Rema 1000.

Den 16. februar kunne imidlertid God kveld Norge melde at lanseringen ble fryst på ubestemt tid.

Kommunikasjonssjef i Rema 1000, Hege Rognlien, bekreftet til God kveld Norge at utsettelsen var en konsekvens etter delingen av det kontroversielle bildet.

Nå kan God kveld Norge avsløre at lanseringen er skrinlagt og at produktet er trukket tilbake.

«Candy Girl» blir dermed aldri å finne i Rema 1000s butikkhyller.

– Avgjørelsen på dette tok vi i forrige uke sammen med vår leverandør, Scandza, da omstendighetene rundt den lanseringen ikke ble som planlagt, skriver Hege Rognlien i en tekstmelding til God kveld Norge.

Vegard Støten, som er ansvarlig for «Candy Girl» i Scandza, sier at de har respekt for Rema 1000s beslutning.

– «Candy Girl» vil komme for salg, men på et noe senere tidspunkt enn planlagt. Når og hvor vil vi komme tilbake til.

God kveld Norge har onsdag forsøkt å få en kommentar fra Sophie Elise Isachsen selv. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

