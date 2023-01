Sophie Elise glimret med sitt fravær: – En runkering

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sophie Elise Isachsen var ikke tilstede under årets Vixen Awards. Dette er det tredje året influenseren uteblir fra prisutdelingen.

Lørdag var det duket for Vixen Awards 2022. Influenserne strømmet til Gamle Logen for å delta på prisutdelingen.

En som ikke var å se blant de festkledde kjendisene, var Sophie Elise Isachsen (28).

I en spørsmålsrunde på egen Instagram, fikk Isachsen spørsmål om hvorfor hun ikke deltok på årets utdeling.

– Jeg savnet IKKE Vixen og synes hele opplegget er en runkering, svarte hun.

Ikke første året hun uteblir

Dette er det tredje året influenseren uteblir fra Vixen.

I 2021 la influenseren ut et innlegg på Instagram, hvor hun rettet kritikk mot utdelingen.

– Jeg hverken klarer eller orker å sitte på en utdeling og føle meg dritt fordi jeg ikke aner hva som vil skje, forrige runde var så utrolig vanskelig, ydmykende og trist, skrev hun da.

I 2020 gikk influenser, Kristin Gjelsvik (36) hardt ut mot Isachsen både i en video på egne kanaler og i sin tale under den populære prisutdelingen.

– Dette her handler om et kynisk apparat som utnytter og tjener fett på unge mennesker usikkerhet. Det handler om hvordan vi som påvirkere faktisk påvirker unge og at kroppspress er blant våre største samfunnsproblem, sa Gjelsvik i talen og viste til videoen hun la ut ti måneder tidligere.

Respekterer valget

God kveld Norge har forelagt kritikken til daglig leder i Vixen, Pia Tylland, som sier at målet med utdelingen er å løfte frem dyktige sosiale medier-profiler i året som har gått.

Hun opplever at folk stort sett heier på hverandre, og sier at det også var tydelig blant mange av takketalene på fredagens utdeling.

– Det er publikum som nominerer til VIXEN Awards, og Sophie Elise var en av de som ble nominert og som juryen har vurdert. Hun var også en av semifinalistene, sier Tylland.

Videre forteller hun at alle semifinalister blir invitert til prisutdelingen, men at ikke alle velger å komme.

– Det respekterer vi, avslutter hun.