Sophie Elise donerer 100.000 kroner til NOAH: – Et fuck you til regjeringen

Saken oppdateres.

Etter regjeringen la fram statsbudsjettet forrige uke var det spesielt én ting som fikk flere av landets største influensere til å se rødt.

Regjeringen valgte å fjerne NOAH fra statsstøtteordningen. I det forrige budsjettet ble det innvilget 730.000 kroner til den samme organisasjonen som i år får null.

Flere tok til sosiale medier for å vise sin støtte til dyrerettighetsorganisasjonen.

Når God kveld Norge kontaktet faglig leder i NOAH, Siri Martinsen, om fjerningen av statsstøtten fortalte hun at organisasjonen satt stor pris på all støtten de hadde fått i sosiale medier.

– Det er kjempeviktig at folk som er opptatt av dyrs rettigheter viser støtte til NOAH, og vi er utrolig glad for alle våre støttespillere, fortalte hun.

Opprettet spleis

En av NOAHS støttespillere, Sophie Elise Isachsen, har nå strekt seg enda lenger for å vise sin støtte.

Influenseren opprettet tirsdag ettermiddag en spleis der hun oppfordrer følgerne til å donere.

– At regjeringen velger å kutte all støtte til NOAH gjør meg både trist og opprørt. Jeg har derfor opprettet en spleis og selv donerer 100.000 kroner slik at de forhåpentligvis kan ta igjen det tapte.

– Et fuck you til regjeringen

Til God kveld Norge skriver Sophie Elise at hun har vært i kontakt med NOAH og fortalt at hun ønsket å donere.

– Jeg ønsket å gjøre mer enn å bare dele en story, ettersom jeg faktisk har mulighet til å bidra økonomisk.

Influenseren forteller at hun alltid har engasjert seg for dyrevelferd, og at hun har vært aktiv i organisasjonen i flere år.

– Det virker som de aller fleste av oss bryr seg om dyr. Derfor er dette et lite fuck you til regjeringen, skriver hun før hun tilføyer:

– Det er ikke engang et lite fuck you, men et svært ett.