Sophie Elise avslører flytteplaner

Influenseren deler flytteplanene sine for sommeren.

Lørdag ettermiddag ga influenseren en oppdatering til følgerne sine fra en frisørsalong i Trondheim.

– Kommer til å redde håret mitt når jeg skal bo her i sommer, skriver influenseren på Instagram.

Det er ukjent hvor lenge influenseren planlegger å bo i «bartebyen», men tidligere denne månenden la Isachsen ut et innlegg på Instagram der hun skrev at hun letet etter en leietaker for sommeren.

Tidligere denne uken avslørte influenser Sophie Elise Isachsen (28) avslørte hvordan hun og hennes nye flamme møttes.

I en spørsmålsrunde på Instagram fortalte influenseren at hun hadde funnet tilbake til tenåringskjæresten sin.

– At vi er sammen nå føles så fint og utrolig naturlig. Egentlig litt rart at jeg ikke så denne komme før? Når jeg ser tilbake føles det på en måte så åpenbart fordi det «alltid» har vært «noe».

Isachsen har holdt identiteten til den nye flammen skjult, og har foreløpig ikke delt navnet hans med følgerne sine.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Isachsen, foreløpig uten å lykkes.