Sophie Elise avslører endringer i podkast

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sophie Elise Isachsen avslører at det blir gjort endringer i podkasten.

ENDRINGER: Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams fortsetter med NRK-podkasten, men avslører at det vil bli gjort noen endringer. Foto: Terje Pedersen

I dagens episode av «Sophie og Fetisha» forteller duoen at det blir gjort endringer i podkasten fremover.

– Vi har gjort noen endringer på poden. Vi har tatt bort en spalte, fått en ny spalte. Det er litt endringer ute og går, men det betyr ikke at den blir noe dårligere, den blir rett og slett bedre, sier Isachsen i starten av episoden.

Videre snakker influenserne om den siste uken, hvor det har florert rykter om at de skal ha blitt vraket fra NRK.

– Vi ser ikke så vraket ut, vi sitter jo her, sier Williams.

– Det jeg kan si er at ingenting har skjedd.. enda. Den viben vi har er at det som skjer det skjer, men vi skal lage pod uansett, legger Isachsen til.

Forrige torsdag var podkasten tema i NRK-programmet «Debatten». Etter dette fortalte NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen at samarbeidet med influenseren skulle diskuteres.

I slutten av episoden sier Isachsen at de ikke vet hva som skjer fremover.

– Det jeg vet er at jeg og du klarer oss. Akkurat nå vet vi ikke. Vi sitter her og podder i dag, det er det vi vet. Så får vi bare se.

Podkasten har den siste fått massiv kritikk, etter at Sophie Elise tidligere la ut et bilde hvor hun poserte sammen med en annen influenser. Denne influenseren holdt en pose som inneholdt det som så ut som et hvitt pulver.

Dette har ført til en storm rundt hvorvidt influenseren burde få forlenget sin kontrakt med rikskringkasteren.