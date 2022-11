Sophie Elise avslører – derfor ble det slutt

Saken oppdateres

I den nyeste episoden av podkasten til Ida Fladen, åpner Sophie Elise Isachsen opp om forholdet til eksen, Isak Dreyer.

– Det var så rotete. Vi har alltid vært i utakt og det har aldri vært noen naturlig rytme på ting etter at vi kom ut.

De to møttes da de begge var deltakere i Farmen kjendis. Isachsen var på den tiden i et forhold med Kasper Kristoffersen, men det ble slutt etter at influenseren falt for Dreyer inne på gården.

Frem og tilbake

Isachsen forteller at de hadde flere planer om hva de skulle gjøre etter at de kom ut fra gården, men da de først kom ut, forsto paret at det ikke var like enkelt å gjennomføre i praksis.

Influenseren måtte ordne opp med ekskjæresten, Kasper, og Dreyer dro ut på havet for å jobbe. I tillegg til dette er Dreyer bosatt i Bodø og Isachsen i Oslo.

– Vi hadde aldri kommunisert over telefon før, så vi merket at den kommunikasjonen var vi ikke så gode på. Jeg besøkte han en del i Bodø. Da gikk det mye rykter og det satt tonen for forholdet vårt ganske tidlig. Vi var ikke ute offentlig sammen, vi var hjemme eller på hytta.

Ville få det til å fungere

Til tross for flere rykter og mye frem og tilbake, ønsket Isachsen å få forholdet til å fungere.

– Jeg tenkte at dette har jeg lagt så mye i, så jeg må prøve å få det til å funke på et vis.