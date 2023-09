Sophie Elise (28) leier ut Oslo-leilighet til flere titalls tusen: – Høy månedsleie

Tidligere i sommer slapp Sophie Elise Isachsen nyheten om at hun dropper Oslo til fordel for Trondheim sammen med kjæresten.

Mens 28-åringen har bodd i Trondheim de siste månendene har leiligheten på Skillebekk i Oslo stått tom.



Nå ser det imidlertid ut til at Trondheim-oppholdet blir lenger, når den 128 kvadratmeter store leiligheten har blitt lagt ut på leiemarkedet igjen til 40.000 kroner i månenden.

Det deler hun på sin egen Instagram-story.

Blir i «bartebyen»

I utgangspunktet har den tidligere bloggeren sagt at hun blir boende i Trondheim frem til september, ifølge Se og Hør.

Men nylig røpte 28-åringen til Nettavisen at det har skjedd endringer i flytteplanene, og at hun trolig blir værende i «bartebyen» ett år til.

Det kan se ut til å stemme når leiligheten nå ligger ute til leie frem til juli 2024.

Sophie Elise kjøpte leiligheten tilbake i 2021. Da punget hun ut 13 millioner kroner for den.

God kveld Norge har vært i kontakt med utleiemegler for leiligheten. Hun ønsker ikke å uttale seg utover det som står i Finn-annonsen.

Sophie Elise har foreløpig ikke svart på God kveld Norges henvendelser.



– Rekordhøye priser

– På et generelt grunnlag kan jeg si at det er rekordhøye leiepriser om dagen. Det er alt for få utleieboliger i hovedstaden, som vil si at etterspørselen er større enn tilbudet. Med andre ord er det større betalingsvilje nå enn hva det var for ett år siden.

Det sier leder i salg og forretningsutvikling i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck. Hun understreker igjen at hun kun uttaler seg på generelt grunnlag, da hun på grunn av taushetsplikten ikke kan uttale seg om enkeltsaker.

Hun forteller videre at bare fra juli til august har leieprisene i Utleiemeglerens signerte leiekontrakter Oslo økt med 3 prosent.

– 40.000 kroner er en høy månedsleie, men det henger sammen med at prisene har økt mye. Det er mange grunner til det, blant annet er det færre sekundærboliger, og en høy konsumprisindeks som går oppover i takt med kostnader. For at boligeiere skal gå i null er det flere som er nødt til å gå opp i ganske voksne summer.