Sondre Justad om forholdet: – Vi utfyller hverandre

I mars delte Sondre Justad (32) nyheten om at han hadde fått seg kjæreste. Under lørdagens store musikkbegivenhet, P3 Gull, åpnet den folkekjære artisten opp om forholdet.

– Jeg tror vi har et veldig sunt og lykkelig forhold. Jeg har nok et mye høyere indre tempo enn han. Jeg vil veldig mye, kjenne mye og vil gjøre veldig mye. Jeg liker ikke så godt å være alene og fyller på med masse sosialt hele tiden, men han har nok mer ro enn meg. Vi utfyller hverandre, sier artisten til God kveld Norge.

Sang sammen

I november fylte Justad opp Oslo Spektrum to ganger. Under konsertene dukket hans bedre halvdel opp på scenen.

– Han er flink til å synge og er veldig musikalsk. Vi synger mye hjemme og så har han jo på godt og vondt vært med på å planlegge konsertene i Spektrum. Det har vært veldig intenst, så det kjentes naturlig, forklarer artisten.

– Det kjentes naturlig fordi jeg fortalte på en måte historien om livet mitt på konserten og han er jo en stor del av den.

Justad legger ikke skjul på at han er svært imponert over kjæresten for å ha sunget foran et så stort publikum.

– Det er jo overveldende. Han har typ aldri stått på scenen før og kommer ut der og gjør sin debut for fullsatt spektrum. Det er veldig imponerende og ikke minst modig.

HEKTISK: Sondre Justad har hatt et hektisk år med festivaler og konserter. Foto: Ole Thingstad / God kveld Norge

– Største jeg har opplevd

Justad bruker et par sekunder på å finne ord som kan beskrive Spektrum-opplevelsen.

– Det er det største jeg har opplevd i hele mitt liv. Det var så mye varme og kjærlighet. Jeg kjenner meg lettet, lykkelig og fylt av kjærligheten.

Etter et hektisk periode, er artisten allerede igang med planleggingen av det nye året.

– Det har vært et intenst år. Jeg slapp mitt tredje album i mars, har spilt på fem festivaler og jobbet veldig mye med spektrum. Etter noen rolige år i covid, så har det vært et helt villt comeback.

– Jeg skal spille masse i 2023. Jeg skal innom overalt i landet, spille på klubber og festivaler. Det blir veldig bra.