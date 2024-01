Sondre Justad avlyser opptreden for Gaza

Flere av landets mest profilerte artister skulle onsdag kveld ha samlet inn penger til Norwegian Aid Committee (NORWAC), for deres arbeid i Gaza.

Blant artistene som skulle fremføre egen musikk er Ane Brun, Bjørn Eidsvåg, Musti og Sondre Justad.

Nå skriver sistnevnte at han blir nødt til å droppe kveldens opptreden som skal ta sted på Håndslag i Oslo.

Det skriver han på Instagram.

– Når formen er bedre spiller jeg veldig gjerne og bidrar på den måten jeg kan<3, skriver Justad på plattformen.



– Jeg skulle egentlig ha spilt på Håndslag i Oslo i kveld med en gjeng fine artister til inntekt for @norwegian.aid.committee og deres heltemodige arbeid i Gaza, men ligger hjemme med omgangssyke.

«Som så veldig mange andre kjenner jeg på avmakt, raseri og sorg. Det gjør fysisk vondt å ta inn at det slaktes tusenvis av allerede lidende og hjelpeløse i Gaza. Minst 26.900 palestinere nå. Helt tydelige brudd på folkeretten og ganske så tydelig folkemord. Fullstendig galskap og ingen lys i enden av tunellen. Det ligger der som et teppe av tristhet over dagene og mye av det jeg gjør. Og når man tenker det ikke kan bli verre blir det faktisk det. Fyfaen så jævlig. En del av frustrasjonen handler om at det er innmari vanskelig å forstå og akseptere at vi som verdenssamfunn ikke griper inn. Skuffelse og svekkende tillit til styresmaktene for mangelen på medmenneskelighet og handlekraft.», skeriver Justad under innlegget på Instagram, og fortsetter:

«Jeg tror virkelig det bor en stor kjærlighet i oss alle inni der et sted, men at den kan skygges over av frykt. Samtidig har historien vist at lukkede hjerter også kan åpnes. Tror også veldig på at et sterkt kollektivt engasjement med kjærlighet har en kraft som kan bidra til det, så la oss fortsette å prøve å holde hjertene åpne og gjøre det vi kan selv om det virker håpløst.»