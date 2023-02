Søksmål etter millionbryllupet

I april i fjor giftet Brooklyn Beckham (23) seg med skuespilleren, Nicola Peltz (28) under et overdådig Palm Beach-bryllyp.

Til tross for at bryllupet er vel overstått, saksøker nå brudens far, Nelson Peltz, parets bryllupsplanleggere.

Peltz saksøker ett av tre sett med bryllupsplanleggere som han hevder ikke klarte å oppfylle standarden til datterens høyprofilerte gjesteliste.

Det skriver The Independent.

Kunne ikke håndtere VIP-gjestelisten

Det er Nicole Braghin og Arianna Grijalba fra det Miami-baserte firmaet Plan Design Events, som nå saksøkes av Peltz. Duoen skal angivelig ha nektet å refundere depositumet på 159.000 dollar.

Braghin og Grijalba skal ha blitt ansatt etter at Peltz sparket den første planleggeren.

Peltz skal i søksmålet ha hevdet at Braghin og Grijalba ikke kunne håndtere forventningene til VIP-gjestelisten, som inkluderte mer enn fem hundre mennesker, inkludert flere kjendiser.

I søksmålet skal han også ha beskrevet datteren som «en verdenskjent skuespillerinne som har spilt i storfilmer og TV-serier, inkludert Transformers: Age of Extinction, Bates Motel og The Last Airbender».

– Det kjente bryllupsparet kombinert med det forventede oppmøtet av mange høyprofilerte gjester krevde at bryllupsplanleggeren hadde ekspertisen og bemanningen til å planlegge, koordinere og gjennomføre et bryllupsarrangement av forventet kaliber og kompleksitet, skal Peltzs advokater ha hevdet.

Familien Peltz skal ha uttalt at eierne av eventgruppen skal ha oversolgt sine evner til å planlegge bryllupet.

– I løpet av deres ni dager med forhandlinger klarte ikke Plan Design Events å bestille en eneste ny bryllupsleverandør, klarte ikke å fullføre vilkårene for noen avtaler med noen av leverandørene som tidligere hadde blitt valgt ut av Peltz og hans familie og unnlot å delta på tidligere planlagte møter med Peltz, sto det skrevet videre.

– Peltz hadde gitt dem en stor mulighet – å få navnene deres assosiert med bryllupet til to verdenskjente kjendiser, noe som utvilsomt ville få PDE til å bli bryllupsplanleggingsstjerner. I virkeligheten ble det imidlertid senere klart at PDE så på dette som en mulighet til å dra nytte av Peltz ved å komme med materielle feilrepresentasjoner på både nettsiden deres og personlig angående deres erfaring, ekspertise og evne til å planlegge bryllupet.

Gjentatte feil

Søksmålet avslørte også flere tekstmeldinger mellom Nicola Peltz Beckham og bryllupsplanleggingsduoen.

Blant annet skal en meldingsutveksling mellom Nicola og bryllupsplanleggerne blitt inkludert. Her ble oppmøtet av den britiske racerføreren, Lewis Hamilton, diskutert.

Hamilton ble invitert i bryllypet, men deltok ikke.

I en av meldingene sto det at Nicola var «lei av å fange» dem i sine gjentatte feil.

«Lewis Hamilton svarte IKKE. Så forklar hvorfor navnet hans står på listen» skrev Nicola i gruppetekstkjeden. «Vi snakket med ham. Han kan ikke komme så forklar hvorfor du har sagt at han svarte ja».

Videre skal bryllupsplanleggerne beklaget for feilen.

Flere kjente gjester

Peltz og Beckham ble gift under en jødisk seremoni som ble holdt på Nelson Peltz' Palm Beach-eiendom, verdt 76 millioner dollar.

Bryllpet skal ha kostet mer enn tre millioner dollar og det var flere kjendiser til stede. Blant annet skuespiller Eva Longoria, kjendiskokk Gordon Ramsay og tennisstjernene Serena og Venus Williams.