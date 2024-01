Søker om skilsmisse

Lisa Bonet har søkt om skilsmisse, to år etter at hun og Jason Momoa gikk hver til sitt.

I januar 2022 kom nyheten om at skuespillerparet Jason Momoa (44) og Lisa Bonet (56) hadde bestemt seg for å gå fra hverandre.

Nå, to år senere, søker sistnevnte om skilsmisse fra sin eksmann.

Ifølge rettsdokumenter innhentet av TMZ, oppgir Bonet at datoen for deres separasjon var allerede 7. oktober 2020. Det betyr at de allerede hadde vært fra hverandre i to år før bruddet ble offentliggjort.

Eksparet giftet seg i 2017 og har to barn sammen, Lola og Nakoa-Wolf. I rettsdokumentene ber Bonet om felles foreldreansvar for barna. Samtidig ber hun ikke om økonomisk støtte fra eksmannen.

Momoa er blant annet kjent for sin rolle som Khal Drogo i «Game of Thrones» og for hovedrollen sin i «Aquaman».

Bonet har tidligere spilt karakteren Denise Huxtable i hiten «The Cosby Show» som gikk på 80-tallet.

Bonet var tidligere gift med artisten Lenny Kravitz (59), som hun deler skuespillerdatteren Zoë Kravitz (35) med.