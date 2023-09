Sofie Karlstad går hardt ut mot Kristin Gjelsvik: – Ironisk

KRITISERES: Influenseren Sofie Karlstad (høyre) går hardt ut mot Kristin Gjelsvik (venstre) etter at hun lanserte sitt eget «Glow Up»-kurs. Foto: Frode Sunde / TV 2 og Terje Bendiksby / NTB

Influenseren Sofie Karlstad går hardt ut mot Kristin Gjelsvik etter at hun lanserte sitt eget «Glow Up»-kurs.

Kritikken haglet mot influenser Kristin Gjelsvik etter at hun lanserte et eget «Glow Up»-kurs som skulle hjelpe folk med å få inspirasjon i matveien. Ikke minst muligheten til å spise mat med Gjelsvik på video.

Kurset hadde en prislapp på hele 3599 kroner.

Gjelsvik har enda ikke svart på kritikken, og kurset er nå fjernet fra nettsiden hvor det først ble lagt ut for salg.

Det får influenser Sofie Karlstad, kjent fra blant annet «Farmen Kjendis» og aktuell i årets sesong av «Bloggerne», til å reagere.

– Jeg synes det er litt ironisk at noen som jeg selv mener har gått fram som et eksempel i å ikke skulle utnytte følgerne sine, selger et svindyrt kurs direkte rettet mot den sårbare gruppen hun selv mener man ikke skal tjene på, sier Karlstad til God kveld Norge.

– Jeg har alltid hatt en tanke om at folk som roper høyest i favør allmenn interesse, gjerne ofte gjør det for at de selv tjener på det.



I HARDT VÆR: Influenseren Kristin Gjelsvik har vært i hardt vær etter at hun lanserte et eget «Glow Up»-kurs. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hentet inspirasjon fra en viss «erkerival»

At Gjelsvik ikke har svart på kritikken rettet mot henne, mener Karlstad er uheldig.

– Det minner meg om en taktikk hun kanskje kan ha hentet inspirasjon fra en viss «erkerival», sier Karlstad og sikter til influenseren Sophie Elise.

VIXEN: Prisutdeling under VIXEN Awards 2019. Kristin Gjelsvik vant Årets sterke mening, og brukte anledningen til å kritisere Sophie Elise. Foto: Vidar Ruud/ NTB

Gjelsvik har flere ganger gått hardt ut mot Sophie Elise for å fremme usunne kroppsidealer. Hun har blant annet kalt den tidligere toppbloggeren for «Norges farligste forbilde».

– Kristin var også tidlig ute og stilte både i God morgen Norge og Se og Hør i kjølvannet av «sjokkbildet». Der hun mener det er problematisk at man får spekulere over «posebildet» uten å få kommentar eller forklaring fra personen det omhandler, sier Karlstad og legger til:

– Det er en litt uheldig uttalelse når man selv nekter å svare på kritikken man selv får.

La ut et «videostikk» på TikTok

Etter nyheten kom var Karlstad rask med å poste en video på den kontroversielle plattformen TikTok, som et stikk mot Gjelsvik.

I videoen har hun lagt ut skjermbilder av Kristin Gjelsvik som selv går hardt ut mot andre influensere, blant annet mot henne.

– Kristin mente jeg måtte få hode ut av egen ræv og skjønne ansvaret jeg har som influenser når det kommer til ting jeg promoterer. Samt ta til meg kritikken jeg på tidspunktet ikke hadde fått anledning til å rette meg etter.

– Det var på tidspunktet snakk om proteinpulver og betakaroten, der hun mener man utnytter følgerne sin dårlige selvfølelse. Heldigvis kan de som sliter nå få kjøpt «Glow Up»-kurs til 3600 kroner, legger hun til.

God kveld Norge har flere ganger prøvd å komme i kontakt med Kristin Gjelsvik for en kommentar. Hun valgte riktignok å ikke svare pressen, men heller svare på kritikken i en egen video på Instagram.

– Kritikken kommer i mange former og også når man ikke skulle tro den ville komme, men denne gangen er den dog - basert på slik dette er fremlagt i some og norsk presse, helt berettiget. Jeg har full forståelse for at folk er både skuffet og sinte, sier Gjelsvik i videoen.

KRITISK: Sofie Karlstad er med i den nye sesongen av «Bloggerne» på på TV 2 Play og TV 2 Livsstil. Nå går hun hardt ut mot Kristin Gjelsvik etter kurslanseringen. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Misliker hun ikke

Karlstad forteller imidlertid at hun absolutt ikke la ut videoen fordi hun misliker Gjelsvik, men fordi hun mener at hun nå selv må ta ansvar for egne handlinger.

– Jeg vil tørre å påstå at mye av det Kristin har sagt og gjort opp gjennom sin karriere er for å få medhold og popularitet. Det mener jeg man kan se i form av utviklingen hun som profil har hatt den siste tiden.

– Jeg laget ikke TikTok-en fordi jeg misliker Kristin. Personlig har jeg ingenting imot henne, men jeg mener hun kan virke ganske kynisk når man ser på businessmodellen hun har benyttet seg av. Som er å arrestere andre og gå fram som «skinnhellig» selv, sier hun.