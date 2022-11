Sofie Karlstad dukker opp i ny sesong av «Bloggerne»: – Gruer og gleder meg

– Jeg både gleder og gruer meg til å åpne dørene til mitt privatliv.

Det sier Sofie Karlstad (25) i en pressemelding. Hun er nykommer i den nye «Bloggerne»-sesongen som har premiere i 2.januar.

Karlstad er kjent fra realityprogrammer som Paradise Hotel, Love Island og Celebrity Ex on the Beach UK.

– Noen kjenner meg kanskje igjen fra tv og tenker «herregud, enda en gang», det gjør jeg også. Jeg har følt at mange tenker at de kjenner meg, men som en person jeg selv ikke kjenner meg igjen i.

I den nye sesongen vil seerne kunne få bli bedre kjent med influenseren privat.

Vi får også gjensyn med Marna Haugen (41), Alexandra Joner (32), Gisle Agledahl (31) og Sara Emilie Tandberg (30).

Enda en ny profil

En annen profil som vi vil kunne bli bedre kjent med i den nye sesongen av den populære dokussåpen, er Linnea Lødtvedt.

Hun har på kort tid blitt en av Norges største influensere på Snapchat og TikTok.

– Jeg gleder meg til å kunne vise en større del av livet mitt i «Bloggerne». Jeg er takknemlig for at seerne får bli med på dette halvåret hvor jeg har lært så mye, sier Linnea Løtvedt.

NY PROFIL: Linnea Lotvedt er en av sesongens nye profiler. Foto: Erik Teige / TV 2

Lødtvedt setter søkelys på viktige temaer og har blant annet vært åpen om angst.

Influenseren debuterte denne høsten med en egen bok om mental helse som har fått tittelen: «Den usynlige angsten».

I den nye sesongen vil vi blant annet kunne følge Lødtvedt når hun planlegger lansering av boken. I tillegg får vi følge henne i flytteprosess med kjæresten, når de flytter fra Bergen til Fredrikstad.

Tilbake for tredje gang

Vi får følge Marna Haugen når hun returnerer til «Bloggerne» for tredje gang. Det har skjedd mye i livet til Haugen siden sist hun var med i serien. Hun er nyskilt og har kapret drømmehuset.

I serien får vi følge influenseren i den nye hverdagen. Seerne får blant annet være med på oppussing, reise og dating.

– Jeg synes det er veldig spennende å være tilbake! Det blir et spennende år og et nytt kapittel som skrives mens jeg går. Jeg gleder meg til å ta med meg seerne på denne reisen, sier Marna Haugen i pressemeldingen.

Prøver å bli gravid

Vi får også gjensyn med artist, influenser og skuespiller, Alexandra Joner.

Her får vi følge Joner når den store Halloween-festen skal planlegges og når en rekke fester og røde løpere står for tur.

I tillegg til en hektisk hverdag med mye jobb, får seerne bli med Joner på en spennende reise. Hun har nemlig bestemt seg for å slutte med prevensjon og prøve å bli gravid.

FORTSATT MED: Sara Emilie Tandberg, Alexandra Joner og Gisle Agledahl blir med «Bloggerne» i ny sesong. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Vi får følge Gisle Agledahl under en hektisk høst, hvor han skal lansere stiftelsen «Insj», sammen med Isabelle Ringnes og Jenny Skavlan.

I tillegg får vi se Sara Emilie Tandberg, som er nyforelsket og gravid. Seerne vil også få se hvordan hverdagen ble snudd på hodet, da sønnen ble syk.