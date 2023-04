Sofia Tjelta Sydness om nakenscenen: – Utfordrende fordi man er sårbar

Sofia Tjelta Sydness (22) har kapret hovedrollen i den nye sesongen av Viaplay-serien «Delete me».

Her spiller hun karakteren Sanna, som er YouTuber og har som ønske å starte sitt eget sminkemerke. I tillegg til dette har Sanna startet opp sin egen profil på nettstedet «HornyFans», som skal ligne det vi kjenner som «OnlyFans».

Serien har premiere torsdag 27. mars.



– Serien utfordrer blant annet spørsmålet «hva definerer et overgrep?», og sesongen handler mye om frivillig deling av bilder, forklarer Tjelta, uten å røpe for mye om serien.

– Føler seg som et objekt

Serien inneholder mye nakenhet og Tjelta har selv måtte spille i flere lettkledde scener. Det var spesielt en scene den unge skuespilleren synes var ekstra utfordrende.

– Det må kanskje ha vært scenen hvor karakteren min Sanna er sushibrett, et «plate for hire» som det heter. Det er litt andre siden av «Exit» (NRK-serien), hvor vi får se mennene som spiser fra disse kvinnene, mens her får man jentene som ligger der sitt perspektiv.

I scenen ligger Tjelta på et bord, tildekket av sushi, kun med enkelt tildekke av bryst og underliv.

– Det var kanskje mest utfordrende fordi man er så sårbar. Man ligger der naken med sushi og føler seg veldig som et objekt, forklarer hun.

Intimitetskoordinator på sett

Videre forklarer Tjelta at hun i serien aldri er helt naken, selv om det er flere lettkledde scener.

– Det føltes veldig trygt og fint. Jeg var også veldig forberedt på at de scenene skulle komme, jeg hadde jo lest manus.

En trygghet for Tjelta på sett var at produksjonen hadde en intimitetskoordinator.

– Det skapte trygghet mellom regissør og skuespillere. De er jo der for å hjelpe til og finne ut av hvordan vi kan gjøre scenene på best mulig vis, at regissøren oppnår sin visjon, samtidig som skuespillerne føler seg trygge og ivaretatt i en sånn situasjon, forklarer hun.



Skuespilleren er glad for at det har blitt vanlig å ansette en intimitetskoordinator.

– Man har jo stuntkoordinator til slosseccener og korograf hvis man skal skal danse. Intimitet er jo fysisk, det er jo korografi på en måte, så jeg mener det bare skulle mangle at det begynner å bli normalt med intimitetskoordinatorer.

Alltid hatt ønske om å bli skuespiller

Tjelta går nå sitt første år på Teaterhøgskolen i Oslo. Hun forteller til God kveld Norge at hun alltid har visst at det var skuespiller hun skulle bli.

– Jeg har alltid hatt en stor fascinasjon for yrket. Mamma fikk meg da hun kom inn på Teaterhøgskolen. Så tok hun to år permisjon, så startet hun på igjen, så jeg har tasset rundt der som liten.

Fra ung alder har hun fått være med skuespillerforeldrene, Pia Tjelta og Kyrre Haugen Sydness, på jobb.

– Det å kunne få bli med dem og få se på alle leddene som skal til for å sette opp en teaterforestilling, film eller TV-serie. Det husker jeg at jeg synes var skikkelig inspirerende, og det at man jobber som et lag.

Tjelta forteller at hun får gode råd fra foreldrene sine.

– Jeg snakker jo med mamma og pappa hele tiden og sparrer med dem. Jeg har fått hjelp til prøvefilminger og hjulpet dem med der samme. Jeg tror jeg får like mye råd fra dem som alle andre får av foreldrene sine, men de er jo mine største idoler.