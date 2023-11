Snur etter dette

Pamela Anderson (56) droppet sminken under årets moteuke i Paris, noe hun ble hyllet for. Nå deler hun sannheten bak valget.

Den tidligere «Baywatch»-stjernen og glamourmodellen Pamela Anderson (56) var et av 90-tallets største sexsymboler.

Med sitt platinablonde hår og sotede øyne, var Anderson vant til å skape overskrifter basert på sitt utseende.

Det vekket derfor stor oppsikt da 56-åringen nylig droppet glitter og glamour under moteuka i Paris, til fordel for et mer naturlig uttrykk.

«Baywatch»-stjernen satt nemlig på første rad, med det bare og naturlige ansiktet sitt på full skjerm, noe hun ble hyllet for av både fans og kjendiser på sosiale medier.

Nå forteller hun den egentlige bakgrunnen for valget.

«Snur» etter hyllesten

Hennes naturlige utseende vant ros blant annet Jamie Lee Curtis og Scarlett Johansson, som kalte det henholdsvis et «kraftig budskap».



Men Anderson på sin side, forteller nå at hun ikke forventet så sterke reaksjoner.

Skuespillerinnen, som for øyeblikket spiller hovedrollen i sesong to av oppussingsprogrammet hennes Pamela's Garden of Eden, sier at hun aldri hadde til hensikt å bli viral for det «naturlige» øyeblikket.

«Jeg er alltid sminkefri hjemme, så hvorfor ikke på Paris Fashion Week også? Jeg trodde egentlig ikke at noen ville legge merke til det, sa hun til People i et nytt intervju.

«Men jeg er glad det ble en positiv ting», legger hun til i intervjuet sitt.

Aldri si aldri

Anderson avslørte nylig at hun nå nesten helt har sluttet å bruke kosmetikk etter at hennes elskede makeupartist gikk bort i 2019.

Men selv om Anderson har sagt at det er «en lettelse» å hoppe over glam og at hun føler seg mer komfortabel i sitt naturlige utseende, er det dermed ikke sagt at hun aldri kommer til å bruke sminke eller kle seg ut igjen:

«Jeg er ikke motstander av det, det føltes bare godt å se seg i speilet og tenke: jeg ser bra ut akkurat som jeg er», sier hun.