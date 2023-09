«Snorrepus» utestengt fra Instagram for deling av seksuelt innhold

Snorre Klanderud (28), kanskje best kjent som «Snorrepus» og som Oskar Westerlins makker i podkasten «Kontoret», fikk denne uken Instagram-kontoen sin suspendert etter å ha delt et ironisk bikinibilde på plattformen.

Klanderud er blant de som har fått med seg en trend blant kroppspositivister på Instagram, hvor profilene poster bilder av egen kropp, hovedsakelig av magepartiet.

– Jeg scroller nedover Instagram, så ser jeg flust av damer som kryper seg sammen i sånne rare posisjoner og skviser frem alt de har av valker, forteller han til God kveld Norge.

– Kledde på meg bikinien



BILDETEKSTEN: Dette er teksten Klanderud skrev til det humoristiske bikinibildet. Foto: Privat

Videre understreker podkast-verten at han er for kroppspositivismen, men at han ønsket å lage et humoristisk poeng av trenden.

– Jeg syntes det er litt humoristisk at alle sitter i nøyaktig samme positurer, skriver helt like bildetekster og gjør karriere på det.

– Da kledde jeg på meg bikinien jeg også og la ut et par bilder av det, og skrev en tekst som jeg synes matcher ganske bra til hva de andre skriver.



Klanderud forteller at han fikk god respons på innlegget og at det var flere som synes det var morsomt.

– Jeg fikk egentlig bedre respons enn jeg hadde trodd. Det var jo ment som et friskt pust av drøyhet, som jeg sårt føler vi trenger nå for tiden. Det var tydeligvis nok til å blåse opp sinne og aggresjon hos enkelte, som jeg mistenker at har rapportert meg.

28-åringen forteller også at han har fått positive tilbakemeldinger fra flere kroppspositivister.

– Det var bare humoristisk ment, jeg mener jo ikke å gjøre narr av overvektige folk eller noe sånt. Det er bare det at noen av de metodene folk bruker rett og slett er morsomme.

Promotering av pornografi og deling av seksuelt innhold

Da Klanderund ble utestengt fikk han beskjed om at grunnen var deling av seksuelt innhold og for å promotert pornografi.

– Jeg tenkte jo at det her er «høl i huet». Det er jo ikke sant. Jeg ble jo litt irritert, men så tenkte jeg at det må være en eller annen feil.



«Kontoret»-verten forteller at han tenkte han ville få tilgang til kontoen sin igjen dagen etter, men slik ble det ikke.

– Jeg skulle klage på avgjørelsen, men det gikk ikke. Jeg fikk ikke forklart saken eller noe, og fikk heller ikke noe informasjon fra Instagram. Jeg er jo helt uenig i avgjørelsen, det var jo ikke seksuelt innhold jeg delte.



Henger i en tynn tråd

Klanderud sier at han håper det skal ordne seg, men at han tror det blir en lang prosess.

– Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Som jeg ser det nå, så henger den kontoen i en tynn tråd. Hvis jeg får den tilbake er det nok en god stund til. Det er kjedelig.

På Instagram hadde Snorrepus opparbeidet seg en solid følgerskare.

– For meg er det en stor del av levebrødet mitt, så det er ekstra kjipt. Ikke bare er kontoen min tatt ned, jeg som person er utestengt fra Instagram og har ikke lov til å lage nye brukere.



– Synes bare det var gøy



Martine Halvorsen er en av de som er kjent for å fremme kroppspositivisme på Instagram.

Til God kveld Norge forteller influenseren at det var flere som tagget henne i Klanderuds innlegg og som lurte på hva hun synes om det.

– Det er helt sikkert fordi jeg ofte deler den typen innhold og heier på at vi er bra nok som vi er, uavhengig av størrelse og fasong. Jeg tror en del forventet at jeg skulle bli sint eller sur, men man kan faktisk både være forkjemper for at folk skal ha det godt i og med seg selv, og ha humor samtidig, sier hun.

Videre sier Halvorsen at hun mener man kan tulle med det meste og at Klanderuds innlegg var morsomt.

– Jeg synes vi skal og burde tulle det med det meste, og synes bare det var gøy at han bydde på seg selv – det krever jo en hel del.

Influenseren synes det er overraskende at «Kontoret»-verten ble utestengt på grunnlag av det Instagram mener er seksuelt innhold.

– Den tanken tenkte jeg ikke engang da jeg så innlegget. Nå skal det jo sies at jeg ikke så veldig ofte verken interesserer meg for eller ser på menn som poserer sexy i bikini, men det er jo forståelig at Instagram ble svette på ryggen.

Selvbetjening for rask og effektiv løsning

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med teknologi-giganten Meta, som driver Instagram. Foreløpig har de ikke svart på våre henvendelser.

I januar var TV 2 hjelper deg i kontakt med Meta i forbindelse med en lignende sak, hvor en 20-åring helt plutselig var blitt utestengt fra Instagram.

Da svarte Metas daværende Communications Associate Manager, Samir Tahir følgende:

«Metas sosiale plattformer er gratis plattformer med mer enn tre milliarder brukere, og vi investerer mye i å sikre at plattformene våre er trygge for alle som bruker dem.

Vi hjelper også brukerne våre best mulig ved å tilby en rekke verktøy og sikkerhetsfunksjoner, og selvbetjening er for tiden det beste alternativet for rask og effektiv løsning på de aller fleste problemer.»